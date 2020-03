Keine Party, kein Jubel: Im Rathaussaal blieb es am Sonntagabend fast gespenstisch still, als der Sieger und der Unterlegene der Stichwahl dort eintrafen. Dominik Sauerteig (SPD), der Wahlsieger, strahlte, sein Bald-Vorgänger Norbert Tessmer (SPD) guckte so, als müsse er sich an einem allzu breite...