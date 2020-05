Gemeinderat Ahorn: Stellvertreter wurden gewählt

Mit Wolfgang Beyer als Zweitem und Udo Bohl als Drittem Bürgermeister hat Ahorns Rathauschef Martin Finzel ein bewährtes und kommunalpolitisch erfahrenes Team zur Seite. Einhellig wählte der Gemeinderat bei der konstituierenden Sitzung am Dienstagabend die beiden Stellvertreter.

Desinfektionsmittel für die Hände, Masken und ausreichend Sicherheitsabstand in der komfortablen Kulturhalle in Witzmannsberg prägten die konstituierende Sitzung des Ahorner Gemeinderats äußerlich.

Auf die Arbeit im Rat eingestimmt

Inhaltlich stellte Bürgermeister Martin Finzel das Zitat des Coburger Herzogs Johann Casimir "Friede nährt, Unfriede zehrt" über die Arbeit des neuen Gemeinderats. Es soll die Richtung für die Fortführung der weitreichenden Projekte in der Gemeinde vorgeben. Und dafür, so Finzel, sei Ahorn schließlich bekannt und prädestiniert. Vor dem neuen Gremium stünden damit Verpflichtung und Herausforderung zugleich.

Unter anderem gehe es um den Abschluss der großen Baumaßnahmen Lehrschwimmbecken, Schusterbau, Generalsanierung der Schule sowie um die weitere Entwicklung des Geländes um die Kulturhalle Witzmannsberg.

In ein neues Hilfeleistungslöschfahrzeug für die Feuerwehr Ahorn müsse ebenso investiert werden wie in den Erhalt und den Ausbau der Infrastruktur mit Sanierung von Straßen, Beleuchtung und Glasfaser oder in neue Formen des Wohnens und der Nahversorgung.

Bei all diesen Aufgaben, so Finzel, sei die Balance zu schaffen zwischen dem, was wünschenswert, und dem, was finanzierbar ist, ein Spagat in einer unsicheren Zeit. Was ermutige, seien die Stärke und die Kreativität, mit denen die Gemeinde nebst Nachbarschaften, Vereinen, Kirchen und Verwaltung derzeit die Schwierigkeiten der Corona-Krise meistere.

Für die begonnene Legislaturperiode wünscht sich Martin Finzel "themenbezogenes Arbeiten, Offenheit im Umgang, Kompromissfähigkeit, das Vertrauen in Verwaltung und Bürgermeister sowie eine Diskussionskultur, in der die Suche nach Lösungen an erster Stelle steht".

Gemeinderäte verabschiedet

Mit Julia Griebel, Michael Zahner, Marcel Trost und Rainer Scholz wurden die neuen Gemeinderäte vereidigt. Für die ausscheidenden Gemeinderäte Georg Schafhauser, Werner Gundermann, Andreas von Imhoff und Bernhard Bachmann soll es noch einen Dank in würdiger Form geben, ebenso für Winfried Beyer, der bisher Dritter Bürgermeister war.

Einhellig stimmten die Gemeinderäte in jeweils geheimer Wahl den vorgeschlagenen Stellvertretern zu. Zweiter Bürgermeister ist weiterhin Wolfgang Beyer (SPD), seit 1988 Gemeinderat und seit 2008 bereits in diesem Amt. Udo Bohl (CSU), seit 15 Jahren Fraktionsvorsitzender CSU/Bürgerverein, wird als Dritter Bürgermeister agieren.

Vertreter für Verbände bestimmt

Im Anschluss folgten die Regularien einer konstituierenden Sitzung. Neben Martin Finzel, Wolfgang Beyer und Udo Bohl wird Hubert Becker die Gemeinde im Zweckverband "Abwasserbeseitigung Mittlerer Itzgrund" vertreten.

Finzel und seine beiden Stellvertreter werden im Schulverband Untersiemau sitzen, Gabi Jahn und Udo Bohl im Zweckverband "Museen des Coburger Landes".

Bestimmt wurden weiterhin die Mitglieder in den gemeindlichen Ausschüssen sowie im Werksenat der Gemeindewerke. Fraktionsvorsitzende sind Matthias Aust (SPD/Grüne), Hubert Becker (Freie Wähler) und Marcel Trost (CSU).

Partnerschaftsbeauftragte der Gemeinde im Arbeitskreis Ahorn-Eisfeld sind Gabi Jahn, Wolfgang Bayer, Michael Rosenbusch, Winfried Beyer und Silvia Finzel; für Ahorn-Irdning-Donnerbachtal Frank Haug und Elisabeth Funk. Im Seniorenbeirat wirken Martin Finzel als Vorsitzender und Silvia Finzel als Seniorenbeauftragte. Kinder- und Jugendbeauftragter ist Dominik Österreicher.

In dieser Legislaturperiode, darin waren sich bei der Beschlussfassung über Geschäftsordnung und Satzung alle einig, wird es bezüglich der Sitzungsgelder eine "Nullrunde" geben. Es bleibt bei 30 Euro pro Sitzung.