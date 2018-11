Coburg vor 2 Stunden

Falschfahrt

Geisterfahrerin Coburger "Stadtautobahn" unterwegs - Polizei sucht nach Geschädigten

Am Donnerstag (22.11.2018) kam es in Coburg zu einer Falschfahrt. Die Fahrerin eines 3er BMW war zunächst in die richtige Richtung unterwegs, wendete dann aber in einer Auffahrt. Die Polizei bittet Fahrer, die dadurch geschädigt wurden, sich zu melden.