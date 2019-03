Gastronomen aus dem Coburger Raum gehen offensiv an die Öffentlichkeit

Die einheimischen Hoteliers und Gastronomen blicken auf eine stabile Entwicklung zurück. Damit das auch so bleibt, haben sie sich für dieses Jahr einiges vorgenommen. Das ist das Ergebnis der Hauptversammlung, bei der sich die Mitglieder der Kreisstelle Coburg im Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband (BHG) im Kurhotel Bad Rodach mit öffentlichen Funktionsträgern der Region trafen.

Die Kreisvorsitzende Kerstin Pilarzyk (Grosch, Rödental) vermeldete drei Neuzugänge durch das Hotel Garni am Markt (Neustadt), Cosmo's tapas & wine (Coburg) und die Speisegaststätte Löhnert (Lautertal), die Mitgliederverluste kompensierten. Vor allem Nachwuchssorgen bereiten der Branche Sorgen, weshalb sich die Coburger BHG-Gastronomen in diesem Jahr offensiv auf zahlreichen Ausbildungsmessen in den sozialen Medien präsentieren wollen.

Bedingungen für Kleinbetriebe erleichtern

Aktuelle Themen, die die ganze Branche bewegen, standen im Mittelpunkt der Berichte der Bezirksvorsitzenden Andrea Luger und des Bezirksgeschäftsführers Günter Elfert. Dazu gehören etwa faire Wettbewerbsbedingungen für die Gastronomie, die zum Beispiel mit der Einführung einer Kleinunternehmer-Regelung und erleichterten Bedingungen für Kleinbetriebe das Wirtshaussterben aufhalten sollen. Der zu diesem Zweck gegründeten Projektgruppe steht Thomas Rose (Goldene Rose, Grub am Forst) vor. Er führte bereits Gespräche mit Ministerpräsident Söder und ist Initiator eines runden Tisches mit dem Bayerischen Landkreis-, Städte- und Gemeindetag.

In Impulsvorträgen illustrierten Jörg Steinhardt, Geschäftsführer der Tourismusregion Coburg-Rennsteig, sowie Tobias Gruber von der Genussregion Coburger Land die Themen Destinationsmanagement sowie regionale Produkte in Hotellerie und Gastronomie als Chance. Letzterer stellte den kulinarischen Rahmen der Veranstaltung und damit die Qualität regionaler Produkte unter Beweis.

Auch Landrat Sebastian Straubel richtete Grußworte an die BHG-Mitglieder. Bei den turnusgemäßen Wahlen blieb der Vorstand weitgehend unverändert, lediglich Holger Prase (ehemals Henneberger Haus, Coburg) löste als Kassier Melanie Kühn ab, die auf eigenen Wunsch ausschied.