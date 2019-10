Gastregisseur inszeniert "Die Fledermaus" in der Strauß-Stadt Coburg

Gastregisseur Holger Potoki, der erstmals am Landestheater arbeitet, erläuterte sein Regiekonzept, für das Lena Brexendorff das Bühnenbild und die Kostüme entworfen hat.

Sie bringen "Die Fledermaus" in Coburg auf die Bühne

Premieren-Tipp Johann Strauß "Die Fledermaus", Samstag, 9. November, 19.30 Uhr, Landestheater Coburg Produktionsteam Musikalische Leitung: Johannes Braun; Chorleitung: Mikko Sidoroff; Inszenierung: Holger Potocki; Bühne und Kostüme: Lena Brexendorff; Lichtdesign: Andreas Rehfeld; Dramaturgie: Dorothee Harpain

Besetzung

Gabriel von Eisenstein: Marvin Zobel

Rosalinde: Judith Kuhn

Prinz Orlofsky: Emily Lorini

Alfred: Peter Aisher

Frank: Michael Lion / Bartosz Araszkiewicz

Dr. Falke: Christian Huber

Dr. Blind: Dirk Mestmacher

Adele: Francesca Paratore / Laura Incko

Ida: Laura Incko / Francesca Paratore

Frosch: Stephan Mertl

Chor des Landestheaters Coburg

Statisterie des Landestheaters Coburg

Philharmonisches Orchester Landestheater Coburg

Holger Potocki inszenierte nach seinem Studium der Musikwissenschaft, Kulturwissenschaft und Geschichte an der Humboldt-Universität über 50 Musiktheaterwerke an deutschen Theatern und gastierte für die Uraufführung "Das verräterische Herz" an den Nationaltheatern von Tokyo und Seoul. Am Theater Magdeburg war er ab 2002 als Oberspielleiter, von 2006 bis 2009 als Operndirektor engagiert. Als Autor von Theatertexten - darunter zahlreiche Opernlibretti - und als freischaffender Regisseur lebt und arbeitet Holger Potocki heute in Berlin. Termine 21., 29. November, 19.30 Uhr, 8. Dezember, 15 Uhr, 11., 19. Dezember, 19.30 Uhr, 26. Dezember, 18 Uhr, 31. Dezember, 15 und 19.30 Uhr, 11., 14., 22., 24. Januar, 19.30 Uhr, 2. Februar, 15 Uhr, 9. Februar, 18 Uhr, 15. Februar, 2. Mai, 14. Juli, 19.30 Uhr Vorverkauf Tickets im Vorverkauf gibt es in der Tageblatt-Geschäftsstelle, Hindenburgstraße 3a, Coburg. Ein ausführliches Interview zur Coburger Neuinszenierung der "Fledermaus" sowie viele Probenfotos finden Sie hier