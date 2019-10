Frühling im Oktober

Eine Laune der Natur? Nach den Rekord-Temperaturen des Sommers und den mittlerweile guten Niederschlägen wissen die Bäume offenbar nicht mehr, woran sie sind. An den Kirchweihtagen in Weißenbrunn am Forst staunen die Gäste des "Vesperstübchen" nicht schlecht. Im Garten steht ein etwa 30 Jahre alter und 3,50 Meter hoher Apfelbaum, Sorte "Elstar", und blüht. Neben den zartrosa-weißen Blüten brechen auch Blätter in frischem Grün aus dem Gezweig. Nach der Blüte im Frühjahr, erzählt Anne Marie Packert, habe der Baum während des trockenen Sommers alle Früchte und Blätter abgeworfen. Nun nehme er einen neuen Anlauf. Gut könne dies allerdings für den Baum nicht sein, wenn er jetzt die Reservestoffe abrufe. So schön das Apfelgeäst auch Anfang Oktober aussehen mag, macht es den Betrachter doch etwas nachdenklich. Sind dies vielleicht Auswirkungen des Klimawandels?