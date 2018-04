Friedenslauf in Meeder startet am 16. Juni

Nach einjähriger Pause findet wieder ein Friedenslauf in Meeder statt. Die Vorbereitungen hierfür sind im vollem Gange. Neu ist, dass der Lauf zusammen mit dem Schulfest der Anna-B.-Eckstein-Schule am 16. Juni ausgetragen wird. Die Veranstaltung steht im Zeichen "367 Jahres Friedensdankfest Meeder". Zugleich wird an Anna-B. Eckstein erinnert, die vor 150 Jahren geboren wurde. Sie war eine Lehrerin und Pazifistin von internationaler Bedeutung. Im Jahr 1913 war Eckstein für den Friedensnobelpreis im Gespräch. Heute trägt die Grundschule in Meeder ihren Namen.



Stempelstationen mit Aktionen

Der Start des 7. Friedenslaufes ist wiederum auf den Langen Bergen in Ahlstadt und beginnt mit einer Andacht auf dem herrlichen Sportvereinsgelände um 11 Uhr. Nach der Anmeldung kann geradelt, gelaufen oder gerannt werden. Alle Ortsteile von Meeder sind in den Streckenverlauf aufgenommen. Da es sich um keinen Wettbewerb handelt, kann überall eingestiegen werden. An jeder Stempelstation ist eine Aktion vorgesehen, z.B. Fußdruckmessung, Luftballonsteigen mit Friedensbotschaft und vieles mehr. Ein kleiner Imbiss mit Obst, Snacks und Eis steht bereit. In Ottowind und Meeder sind Kirchführungen geplant.



Die Aufführungen der Grundschule beginnen um 15 Uhr. Das Friedensmuseums mit den kleinen Annas und die Heimatstuben sind für Rundgänge geöffnet. Auch ist ein Bustransfer der Fahrräder nach Ahlstadt vorgesehen. In Kürze werden Flyer erstellt und verteilt, die das gesamte Programm ausführlich auflisten.