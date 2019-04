Fridays for Future: In Coburg jetzt auch mal samstags

Zweimal schon sind mehrere hundert Schüler in Coburg auf die Straße gegangen, um für mehr Umwelt- und Klimaschutz zu demonstrieren - und zwar, wie auch an vielen anderen Städten in Europa, jeweils freitagvormittags. Die dritte Auflage dieses Coburger Beitrags zur "Fridays for Future"-Bewegung soll aber, das war bereits angekündigt worden, ganz bewusst nicht während der Unterrichtszeit stattfinden - auch, um den Vorwurf zu entkräften, dass es so manchem Schüler weniger um die Umwelt als vielmehr ums Schuleschwänzen gehe. Doch nun gehen die Organisatoren sogar noch einen Schritt beziehungsweise einen Tag weiter: Die nunmehr dritte "Fridays for Future"Aktion findet an einem Samstag statt!

"Auf diese Weise können auch alle dabei sein, die sonst arbeiten müssen oder keine Schule verpassen wollen", heißt es in einem Aufruf.

Was ist geplant? Am Samstag, 27. April, soll es um 15 Uhr am Bahnhofsplatz losgehen. Von dort wollen die Schüler zum Marktplatz ziehen, wo es erneut die Möglichkeit gibt, an einem "offenen Mikrofon" Stellungnahmen abzugeben.