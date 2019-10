Freddy Martin: Emotionen, Leidenschaft und viel Mut

Wenn man sich mit Frederic Martin unterhält, dann fällt öfters das Wort Leidenschaft. Die ist dem neuen Cheftrainer des Fußball-Landesligisten FC Coburg nämlich besonders wichtig. Nur mit Leidenschaft könnten die gesteckten Ziele realisiert werden. Für den 32-jährigen Kronacher ist es aber auch eine Ehre, die 1. Mannschaft vorerst bis zur Winterpause betreuen zu dürfen: "Was danach das Beste für den Klub ist, werden wir in Ruhe besprechen." Das Tageblatt hat jetzt schon mit dem neuen Hoffnungsträger der Vestekicker gesprochen.

Hallo Herr Martin, was ist das für ein Gefühl, wenn man plötzlich in der Kabine und am Spielfeldrand die Verantwortung hat?

Frederic Martin:

Es ist ja nicht so, dass man als Co-Trainer vorher nichts zu sagen hatte und komplett ruhig war. Natürlich ist die Verantwortung jetzt deutlich mehr geworden und die Rolle eine andere, aber ich bin jetzt nicht der Alleinherrscher, der alle Entscheidungen für sich trifft. Ich beziehe die Mannschaft und insbesondere auch Führungsspieler mit ein. Dass es natürlich ein ganz besonderes Gefühl ist, der Cheftrainer einer Landesliga-Mannschaft sein zu dürfen, ist vollkommen klar.

Wollten Sie diesen Job oder sind Sie viel lieber Assistenztrainer?

Aufgrund der Entlassung von Lars Scheler ist die Situation jetzt so eingetreten, dass die Aufgabe erledigt werden musste. Da ist es für mich selbstverständlich, auch die Verantwortung zu übernehmen. Außerdem ist es natürlich auch ganz klar so, dass es neben der großen Verantwortung für ein Team auch eine große Ehre für mich ist, dass mir der Verein das Vertrauen schenkt, die Mannschaft bis Winter zu betreuen.

Von daher freue ich mich jetzt auf die sehr schwere Aufgabe. Aber ich werde die Herausforderung mit viel Leidenschaft, Emotionen und auch Freude angehen. In den letzten Jahren war ich unter vielen sehr guten Trainern Assistenztrainer, habe das auch sehr gerne und mit Spaß und Leidenschaft gemacht und natürlich auch sehr viel mitnehmen können. Jetzt hat mir der Verein diese Chance gegeben und jetzt will ich das natürlich auch bestmöglich lösen.

Sie haben den FC Coburg in einer schwierigen Situation übernommen. Bis zur Winterpause kommen fast nur noch Hochkaräter. Haben Sie Bedenken, dass die Elf noch weiter zurückfällt?

Die Tabellensituation, in der ich nun die Verantwortung übernommen habe, ist sehr schwierig. Wir sind im Tabellenkeller und die Gegner sind nicht einfach. Das habe ich der jungen Mannschaft aber auch erklärt und in vielen Einzelgesprächen eingeschärft.

Aber wir brauchen keine Angst haben, Angst lähmt eher. Wenn ein Sportler Bedenken oder Angst hat, dann wird er auch keinen Erfolg haben. Ich will viel mehr mutige und selbstbewusste Spieler, die sich etwas zutrauen und mit 100-prozentiger Überzeugung, Leidenschaft und Glauben an die eigene Stärke Vollgas geben. Das erwarte und fordere ich von meiner Mannschaft, nicht mehr und nicht weniger. Dass es einfachere Aufgaben gibt, als auswärts beim Tabellenführer in Aschaffenburg, ist auch klar, aber die Gegner sind da erstmal zweitrangig. Wir werden gegen jeden unsere Chance suchen.

Was machen Sie anders als ihr Vorgänger Lars Scheler?

Ich denke diese Vergleiche werden den Personen immer nicht gerecht. Lars Scheler ist ein toller Mensch und sehr guter Trainer, der viel im Verein für den FC Coburg nicht nur im Herrenbereich, sondern auch Jugendbereich geleistet hat. Alles andere können wir Trainer nicht beeinflussen und kann und werde ich auch nicht beurteilen oder vergleichen.

Können Sie sich vorstellen, über die Winterpause hinaus diesen Posten auszuüben oder steht definitiv fest, dass 2020 ein neuer Cheftrainer beim FCC installiert wird?

Ich denke zunächst einmal gar nicht soweit. Fakt ist, wir werden nun bis zur Winterpause alles reinhauen, um die Tabellensituation trotz des schweren Programms zu verbessern. Die Mannschaft gibt Gas, zieht mit und wir konnten bisher zweimal auswärts trotz Rückschlägen punkten. Ohne Siege werden uns aber große Sprünge in der Tabelle nicht gelingen. Deswegen brauchen wir neben den kleinen Schritten möglichst schnell auch größere.

Im Winter werden wir uns dann auch logischerweise zusammensetzen und in Ruhe besprechen, was am besten für den Verein und die Mannschaft ist, alles andere ist in meinen Augen nicht so wichtig. Froh bin ich ganz besonders, dass David Reich als Co-Trainer dazu kommt. Er wird uns auch als Persönlichkeit und FC Coburg-Urgestein weiterhelfen.

Es soll Bemühungen geben, dass der langjährige Knipser Daniel Sam wieder aktiviert wird. Wie stehen da die Chancen?

Das stimmt, hier gibt es Kontakt zwischen Daniel Sam und dem Verein, um zu besprechen, ob eine Reaktivierung von Sammy realisiert werden kann. Der Verein wird etwas vermelden, wenn es etwas zu vermelden gibt. Er wäre natürlich als Typ, aber auch mit seiner fußballerischen Qualität ein großer Gewinn für die Mannschaft.

Was muss dringend besser werden?

Ich denke, dass diese Mannschaft, so wie sie derzeit für den FC Coburg spielt, in der Lage ist und auch sein muss, Spiele in der Landesliga zu gewinnen. Daran arbeiten wir und dafür trainieren wir. Dass das in der Vergangenheit zu selten der Fall war, zeigt der Blick auf die Tabelle. Aber das muss jede Woche aufs Neue der Anspruch sein, als Sportler für den FC Coburg Spiele gewinnen zu wollen.

Wir sind bisher als Mannschaft in dieser Saison einfach zu selten an unsere Leistungsgrenze gekommen. Wenn du das aber nicht schaffst, dann reicht es auch nicht für Punkte, egal gegen wen. Das muss besser werden, jeder einzelne und vor allem wir als Mannschaft müssen unsere Leistungsgrenze einfach öfter erreichen.

Welches taktische System bevorzugen Sie?

Ich würde mich nicht auf ein System festlegen wollen. Es geht mir zunächst einmal viel mehr darum, dass die Zuschauer, die da sind, das Gefühl haben, da steht eine Mannschaft auf dem Platz, die bis zur letzten Minute alles gegeben hat, alles reinhaut, gemeinsam an einem Strang zieht und alles für den Erfolg tut.

Gerade auch die vielen Kinder im NLZ, die das FCC-Logo tragen, müssen stolz sein, es tragen zu dürfen, und müssen dafür alles geben. Das muss jeder sehen können. Wenn diese Bereitschaft zu meinem Sport da ist, ist es fast zweitrangig, ob ein Stürmer oder zwei Stürmer, Dreierkette oder Viererkette, einfache Sechs oder Doppelsechs oder Raute oder flache Vier.

Was muss passieren, dass Frederic Martin einmal richtig sauer wird? Schreien Sie auch mal auf dem Trainingsplatz oder in der Kabine?

Oh doch! Als Co-Trainer habe ich schon kein Spiel im Sitzen verbracht und das wird auch als Trainer nicht passieren. Von meinen Jungs erwarte ich Emotionen und Leidenschaft, von daher lebe ich ihnen das auch in jeder Trainingseinheit oder während eines Spiels vor. Immer fair und respektvoll, ganz klar, aber als Trainer gehört es zu der Aufgabenanforderung dazu, auf seine Mannschaft auch von außen, sei es taktisch oder motivierend einzuwirken.

Emotionen gehören zum Sport, genauso wie Fairplay. Bei uns wird es auch auf dem Trainingsplatz oft mal laut, aber das gehört zu einer intakten Mannschaft absolut dazu. Wenn man den Platz verlässt, muss das wieder vergessen sein.

Wo steht der FC Coburg nach dem 34. Spieltag in der Landesliga?

Da wo wir hinwollen! So schnell wie möglich raus aus dem Tabellenkeller und dann bitte nicht noch ein Jahr in der Relegation. Also direkter Klassenerhalt, ohne Relegation.

Zur Person Alter: 32

Geburtsort: Lichtenfels

Wohnort: Kronach

Größe: 1,75 Meter

Gewicht: 72 Kilogramm

Lieblingsposition Spieler:

Sechser/defensives Mittelfeld

Erfolge als Spieler: Meister in der Bezirksoberliga, zweimalige Teilnahme an der Relegation zur Bayernliga jeweils mit dem SV Friesen Trainer-Stationen: Co-Trainer seit 2016; ab sofort Cheftrainer jeweils beim FC Coburg Hobbys: Schwimmen, Laufen, Lesen

Spitzname: Freddy Das Gespräch führte

Christoph Böger