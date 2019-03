"Frau über Bord" mit Anja Lenßen im Coburg Contakt

Beginn ist um 19.30 Uhr. Unter dem Titel "Frau über Bord - Männerfang auf hoher See" präsentiert die Schauspielerin, die lange Zeit am Landestheater engagiert war und seit 2011 am Staatstheater Meiningen unter Vertrag steht, zusammen mit ihrer Pianistin Viola Bornscheuer (alias Trixie Delaporte) bekannte und eingängige Chansons und Schlager aus den 20er bis 60er Jahren des 20.Jahrhunderts (unter anderem auch Songs von Bertolt Brecht und Hildegard Knef) sowie Anekdoten über Liebe, Lust und Leidenschaft und die Suche nach dem "passenden Kerl". Ihr unterhaltsames, frech-fröhliches Programm spielt auf einem Kreuzfahrtschiff, das die Passagiere in einer stürmischen Reise über die sieben Weltmeere des Lebens führt. Für das Wiedersehen mit Anja Lenßen und das Wiederhören bekannter Melodien gibt es Karten im Vorverkauf in der Buchhandlung Riemann, im Haus Contakt und im Gemeindeamt von St.Moriz zum Preis von zehn Euro. An der Abendkasse beträgt der Eintritt 15 Euro.