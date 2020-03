Fränkische Regiomed-Kliniken lassen Väter nicht mehr in den Kreißsaal

In Bayerns Kliniken herrscht aktuell wegen des Coronavirus ein strenges Besuchsverbot - mit wenigen Ausnahmen. Eine davon ist die Geburt: Laut der geltenden Allgemeinverfügung von Bayern dürfen Väter ihre Partnerinnen eigentlich noch in den Kreißsaal begleiten. Die Regiomed-Kliniken mit Kreißsälen in Lichtenfels und Coburg verbieten allerdings seit Mittwoch auch das: Väter müssen draußen bleiben.

Dass die Kliniken damit eine "sehr tragische" Entscheidung für die werdenden Eltern getroffen haben, ist ihnen bewusst. In einem Schreiben vom Mittwoch (25.3.2020) verkündet die Regiomed-Leitung: "Zu diesem Schritt haben wir uns heute schweren Herzens entschlossen." Die Entscheidung soll auf dem eindringlichen Rat des Hygiene-Institutsleiters Prof. Zastrow basieren. Alle Frauen, die sich bei den Kliniken zur Geburt angemeldet haben, werden persönlich in einem Schreiben informiert.

Keine Väter im Kreißsaal: Infektionsrisiko soll minimiert werden

Warum sie sich trotz der geltenden Ausnahmeregelungen für eine Verschärfung entschieden haben, begründen sie folgendermaßen: "Die Geburt ist ein ganz besonderer Moment, den man gemeinsam erleben sollte. Das Infektionsrisiko ist aber in so einer besonders engen Situation für Mutter und Kind hoch, dass wir nicht anders handeln können."

Neben der Sicherheit für Mutter und Kind gehe es auch darum, die Beschäftigten im Kreißsaal vor einer Infektion zu schützen. Nur so könne sichergestellt werden, dass es zu keinen Kreißsaalschließungen kommt und die Versorgung von Müttern auch während der Pandemie nicht zum Erliegen kommt.

Der Vater darf allerdings schon in die Klinik - im Familienzimmer kann er nach der Geburt die ersten Stunden mit Baby und Mutter erleben. Voraussetzung dafür ist, dass er die Klinik zwischenzeitlich nicht verlässt. Während der Geburt soll "in Kürze" Video-Übertragungstechnik bereitstehen, mit der kommuniziert werden kann.

Umstrittene Entscheidung - andere Kliniken haben ähnliche Verbote wieder revidiert

Die Regiomed-Kliniken sind nicht die ersten, die die Besuchsverbote strenger auslegen als die Allgemeinverfügung. Deswegen regte sich schon vor Tagen Widerstand in Bayern: Die Petition "Väter mit in den Kreißsaal", die fordert, solche Entscheidungen rückgängig zu machen, hat inzwischen schon über 63.000 Unterschriften gesammelt. Vor allem werdende Mütter, aber auch Hebammen haben sie bereits in sozialen Medien verbreitet.

Das Hauptargument der Kritiker: Das Ansteckungsrisiko sei durch die Anwesenheit des Vaters nicht nennenswert höher. Da die Mutter und ihr Partner auch vorher meist schon in häuslicher Gemeinschaft gelebt haben, wären im Fall einer Infektion wohl eher beide betroffen. Die potenziellen Komplikationen, die durch die fehlende Unterstützung des Vaters auftreten könnten, wären allerdings deutlich gravierender.

Einige Kliniken sind aufgrund des enormen Widerstandes bereits wieder zurückgerudert. Die Bonner Kliniken, die zuerst auch ein strenges Kreißsaal-Verbot erlassen hatten, haben dies inzwischen wieder aufgehoben: Die Mutter darf den Vater oder eine andere Begleitperson wieder mitbringen.