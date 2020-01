Am Mittwoch, 8. Januar 2020, ist um 20.15 Uhr die mittlerweile zehnte Staffel der RTL-Show "Der Bachelor" gestartet. Mit dabei: Die 24-jährige Natali aus Neustadt bei Coburg. In insgesamt neun Doppelfolgen à 120 Minuten wird gezeigt, wie 22 junge Frauen, die in einer Pressemeldung von RTL als "flirt- und kampfbereit" bezeichnet werden, um die Gunst eines Mannes buhlen, des sogenannten Bachelors.

Woche für Woche werden Kandidatinnen ausscheiden, bis die Gewinnerin feststeht. Natali Vrtkovska aus Neustadt, die zu den 22 Finalistinnen gehört, kennt dieses Prozedere: Vor einem Jahr hatte sie bereits an der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) teilgenommen und es immerhin bis in die Top 14 geschafft.

Natalie aus Oberfranken bei "Der Bachelor": Dreh vor traumhaften Kulissen

Genauso wie bei DSDS wird auch beim "Bachelor" fleißig vorproduziert. Sprich: Das, was in den nächsten Wochen im Fernsehen zu ist, wurde längst aufgezeichnet. Und zwar in Mexiko, in traumhafter Kulisse. Die 24-jährige Natali Vrtkovska darf natürlich nicht verraten, wie weit sie es in der Sendung schafft beziehungsweise bereits geschafft hat. Es heißt aber, dass ihr gute Chancen eingeräumt werden, recht weit zu kommen.

Mit Tanz und Gesang

Beim Bachelor wird sie versuchen, "mit Sexyness, Intelligenz und Humor" zu punkten, wie es bereits vor Ausstrahlung der ersten Sendung auf der Internetseite von RTL hieß. Die Neustadterin, die in Coburg als Schadensachbearbeiterin bei einer Versicherung arbeitet, kann außerdem gut tanzen und natürlich auch singen, wie sie nicht zuletzt bei DSDS gezeigt hat.

"Ich bin fröhlich, optimistisch und offen, aber ich brauche gleichzeitig meine Sicherheit", beschreibt Natali Vrtkovska sich selbst. Nach vier Jahren als Single wünscht sie sich laut RTL-Angaben "einen Partner mit einer offenen Denkweise, mit dem sie gemeinsam durchs Leben gehen kann".

Natali staubt eine der ersten Rosen ab - so lief Folge 1

Ob das der 29-jährige Sebastian Preuss ist, der diesmal den "Bachelor" gibt? Natali Vrtkovska will von sich aus zumindest nichts unversucht lassen: "Vielleicht singe ich ihm mal was vor!" Mit diesem Vorsatz hat die 24-Jährige in der ersten Folge nicht lange gewartet. Bei der ersten Nacht der Rosen in Sebastians Villa sucht die Oberfränkin gleich den Kontakt zum "Bachelor".

Manche ihrer Mitstreiterinnen fanden den Auftritt allerdings nicht selbstbewusst, sondern eher deutlich forscher, als es sich für eine Dame gehört. Was war passiert? Nach dem ersten kurzen Kennenlernen hielten sich der "Bachelor", bei dem es sich um den 29-jährigen Sebastian Preuss handelt, in einem großen Loungebereich auf. Normalerweise ist es der Bachelor, der nach und nach einzelne Kandidatinnen um ein Vier-Augen-Gespräch bittet. Doch Natali wollte darauf gar nicht erst warten und bat von sich aus um ein Treffen. Prompt fingen die Fernsehkameras ein, wie die anderen Kandidatinnen darüber lästerten: "Das macht eine Dame einfach nicht!"

Nachdem Sebastian Natali kurz abblitzen ließ, um sich zunächst einer anderen Gruppe Mädels zu widmen, kommt der "Bachelor" schließlich auf die 24-Jährige zu. Natali wartet nicht lange und singt Sebastian etwas vor. Der hatte sich nämlich gemerkt, dass die brünette Neustadterin gleich zu Beginn der ersten Nacht der Rosen erwähnt hat, dass sie bereits bei "DSDS" TV-Erfahrung gesammelt hat.

Als Natalie dann den Refrain von "Beautiful" von Christina Aguilera anstimmt, ist Sebastian offensichtlich "hin und weg". Auch Natalis Kolleginnen, die kurz zuvor noch gelästert hatten, waren sichtbar beeindruckt. Der 29-Jährige Bachelor fackelt nicht lange und überreicht Natali eine der drei ersten Rosen, die er bereits vor der offiziellen Rosenvergabe verteilt. Bleibt abzuwarten, ob Natali auch eines der ersten - heiß begehrten - Einzeldates bekommt.