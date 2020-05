Folgenschwerer Verkehrsunfall: Teure Unaufmerksamkeit

In Coburg kam es am Freitag, 1. Mai, zu einem teuren Unfall mit drei Autos: An der Gaudlitzkreuzung in der Callenberger Straße wollte ein 35-jähriger Fahrer nach links in Richtung Stadtautobahn abbiegen und übersah dabei ein anders Auto, berichtet die Polizei. Die Fahrzeuge krachten zusammen.

Hinter dem Unfallverursacher fuhr ein 22-Jähriger, der nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Er kollidierte zusätzlich mit dem Auto des 35-Jährigen. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der Schaden an den drei Autos beläuft sich auf circa 80.000 Euro. Alle drei Fahrzeuge waren zudem nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

