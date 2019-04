"Florian Haarbrücken 47/1" nimmt offiziell seinen Dienst auf

Für die 26 Aktiven und die ganze Feuerwehr im Stadtteil Haarbrücken ist es ein Quantensprung in doppelter Hinsicht. In Haarbücken wurden von der Stadt Neustadt rund 500 000 Euro in die Feuerwehr investiert. "Wir sind jetzt wieder auf neusten Stand der Technik, freute sich Kommandant Marcus Kaschny bei dem feierlichen Anlass. Der Posaunenchor der St.-Georgskirche sorgte für den festlichen Rahmen. Der Wehr wurde ein Mittleres Löschfahrzeug, das unter anderem 1000 Liter Wasser mit sich führt, übergeben. Und dieses Fahrzeug brachte einige Neuerungen mit sich: Erstens haben sich die Aufgaben der Wehr erweitert. Zweitens wurde für das Fahrzeug eine Halle gleich neben dem Feuerwehrhaus errichtet. "Da passt auch ein großes Fahrzeug rein", stellte Oberbürgermeister Frank Rebhan bei der offiziellen Übergabe von Fahrzeug und Halle fest.

"Bei uns hat sich einiges geändert", stellte dann auch der Kommandant der Wehr, Marcus Kaschny, in seiner Begrüßungsrede fest. Am alten Fahrzeug, einem TSF aus dem Jahr 1985, habe der Zahn der Zeit genagt. Deshalb sei eine Ersatzbeschaffung unumgänglich gewesen. Dabei sei der Wunsch der Wehr nach einer sinnvollen Ausrüstung voll erfüllt worden. Es ist ein wasserführendes Fahrzeug, das neben der Normbeladung mit Schläuchen und Verteilern auch mit einem Notstromaggregat und Atemschutzgeräten ausgestattet ist. Des weiteren befinden sich im Fahrzeug eine festeingebaute Pumpe sowie verschiedenes Material für Unwetter, wie eine Kettensäge und eine Hochleistungspumpe. Weiterhin hat das Fahrzeug einen Lichtmast, der bis auf etwa fünf Meter ausgefahren werden kann.

Fast ein Jahr hat es gedauert

Ein wichtiges Thema in der Wehr war der Führerschein. Damit das Fahrzeug von möglichst vielen Mitgliedern gefahren werden kann, habe man sich für ein Fahrzeug mit einem Gesamtgewicht von 7,2 Tonnen entschieden, wie der Wehrführer betonte. Nachdem man einige Fahrzeuge in Augenschein genommen hat, wurde das Fahrzeug, ein Iveco Daily 72-180 mit feuerwehrtechnischem Aufbau von Magirus bei einem Zulieferer in Ulm bestellt. Nach fast einem Jahr Lieferzeit wurde das Fahrzeug mit seinen 180 PS abgeholt. In Haarbrücken erhielt es bei der Ankunft einen überwältigten Empfang.

Nachdem sich die Aktiven der Wehr mit der Technik vertraut gemacht hatten, konnte das Fahrzeug Mitte Februar in den Dienst gestellt werden. Das Fahrzeug mit dem Rufnamen "Florian Haarbrücken 47/1" rückte bereits im März nach Boderndorf zu einem Kleinbrand aus. In die alte Fahrzeughalle hätte das neue Auto nicht gepasst, deshalb wurde eine neue Halle gebaut und das Gerätehaus wurde umgebaut und auf den neusten Stand gebracht. Die Mitglieder der Wehr haben hierfür 1090 Stunden ehrenamtlich gearbeitet, wofür die Wehrführung Dank und Anerkennung zollte.

Nutzfläche erweitert

Zweite Bürgermeister Elke Protzmann ging auf den Erweiterungsbau des Feuerwehrgerätehauses ein. "Ohne den Schlüssel kommt ihr nicht rein", sagte sie etwas scherzhaft, als sie in der Menge stand. Demnach wurde die Nutzfläche um 75 Quadratmeter erweitert und im Bestand 100 Quadratmeter verändert und umgebaut. An Kosten waren hierfür 328 000 Euro vorgesehen, die sich allerdings aufgrund von technischen Ergänzungen und der Herstellung von Asphaltflächen im Umfeld und einem Ölabscheider auf 365 000 Euro erhöht haben. 35 000 Euro beträgt der Anteil der Eigenleistung der Feuerwehr Haarbrücken, wofür die Zweite Bürgermeisterin einen besonderen Dank aussprach. Die Wehr sei trotz der umfangreichen Umbauarbeiten zu jeder Zeit einsatzbereit gewesen. Von staatlicher Seite wurde die Maßnahme mit 28 000 Euro gefördert. Die Zweite Bürgermeisterin hofft, dass das neue Haus zur schnellen Brand- und Gefahrenbekämpfung diene und damit auch zur Sicherheit der Bürger beitrage. Sie überreichte an den Kommandanten Marcus Kaschny, symbolisch einen großen Schlüssel für das neue Haus.

Für Oberbürgermeister Frank Rebhan war es ein besonders schöner Tag. Er zeigte den Weg der Beschaffung auf. So wurden die nötigen Mittel bereits 2017 in den Haushalt gestellt. Nach der Ausschreibung lagen zwei Angebote vor. Schließlich habe man sich für das günstigere Angebot entschieden. Dass die Fahrzeug nicht auf Halde stehen, zeige die lange Lieferzeit von elf Monaten, stellte der Oberbürgermeister fest. Er ging auch auf die Fahrerlaubnis für das Fahrzeug ein, deshalb wurde ein Fahrzeug mit einem Gesamtgewicht unter 7,5 Tonnen gekauft. Die Einteilung des Aufbaus erfolgte zusammen mit der Feuerwehr Neustadt. Man habe auch einen Teil der feuerwehrtechnischen Beladung sowie den Atemschutz und den Funk übernommen. Besonderer Wert wurde auf die Ausrüstung für Sturm- und Unwetterschäden gelegt. Das Fahrzeug hat 197 800 Euro gekostet. Von staatlicher Seite erhielt man einen Zuschuss von 51 500 Euro. Die Stadtkasse wurde um 146 300 Euro belastet. "Viel Geld, das gut angelegt ist", wie der Oberbürgermeister feststellte. Die Feuerwehr Haarbrücken sei eine funktionsfähige Feuerwehr. Er dankte für die Einsatzbereitschaft und übergab gleich zwei Fahrzeugschlüssel, einer kam von Hersteller. Den von der Stadt überreichte Rebhan dem Kommandanten Marcus Kaschny.

"Wieder alles richtig gemacht"

Im Stadtbereich Neustadt habe man wieder alles richtig gemacht, stellte Kreisbrandrat Manfred Lorenz fest. Es freue ihn, dass auch die Feuerwehren außerhalb der Kernstadt mit Geräten und Fahrzeug gut ausgerüstet werden. Bei der Beschaffung und Ausrüstung seien alle mit eingebunden worden. Er sei sich sicher, dass Bevölkerung und Stadt eine gute Feuerwehr haben, sagte Lorenz. Das neue Feuerwehrhaus und das Fahrzeug seien auf die Bedürfnisse der Wehr zugeschnitten. Das Ergebnis könne sich sehen lassen. Stadtbrandmeister Florian Höfner sprach die Glückwünsche im Namen aller Feuerwehren aus. Durch das wasserführende Fahrzeug in Haarbrücken werde nun die Wehr in der Kernstadt entlastet. Das Fahrzeug werde im gesamten Stadtgebiet und auch darüber hinaus zum Einsatz kommen.

Um den göttlichen Segen für Fahrzeug und Mannschaft baten Pfarrer Martin Frenke von der evangelischen Seite und Martina Braun von der katholischen Seite.