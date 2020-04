Untersiemau vor 1 Stunde

Brand

Feuer zerstört Wohnhaus in Oberfranken - Flammen schlagen aus Dach

Am Freitagabend ist in einem Wohnhaus in Untersiemau im Landkreis Coburg ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen schlugen aus dem Dachstuhl. In der Folge wurde das Anwesen zerstört.