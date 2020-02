Fernanda Brandãos neue Liebe in Coburg vorgestellt

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat einen Gesetzentwurf unterzeichnet, der Gebiete der Ureinwohner für die wirtschaftliche Nutzung öffnen soll. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute ist: Es gibt Widerstand gegen die Zerstörung des Lebensraums der Indianer und den Angriff auf die grüne Lunge der Erde.

Fernanda Brandão, deutsch-brasilianische TV-Moderatorin, Fitness-Expertin und Entertainerin mit indigenen Wurzeln, ist eine von denen, die sich dafür einsetzen, dass dieses für die Menschheit überlebenswichtige Stück Natur erhalten bleibt und dass die Indianer dort ihren Lebensraum nicht verlieren. Dazu soll auch ihr Buch "Kaxinawa - meine Reise zurück zu mir" beitragen. Am Samstag stellte sie es in Ninis Tanzfabrik vor. "Ich will denen eine Stimme geben, die keine haben", sagt sie. Als Neunjährige kam Fernanda Brandão mit ihrer Mutter nach Deutschland. Als junge Frau machte sie relativ schnell Karriere in Deutschland. "Ich war ein Workaholic, habe bis zu 20 Jobs gemacht und habe nur funktioniert", erzählt sie.

Eine Zäsur im Leben der jungen Frau ist schließlich der Tod ihres Großvaters, der in ihren Armen stirbt. "Ich habe begriffen: Wir sind mehr als Körper und Geist." Während einer Ayahuasca-Zeremonie mit einem Heiler wird ihr klar, dass sie auf die Suche nach ihren Wurzeln gehen muss. Ayahuasca ist ein psychedelisch wirkender Pflanzensud, der im Amazonas-Gebiet vor allem bei religiösen Zeremonien getrunken wird. "Eine innere Stimme sagte mir, ich solle in den Regenwald gehen. Ich hatte keinen Plan."

Reise nach Brasilien

Also reist Fernanda Brandão nach Brasilien und lebt dort für eine Zeit mit dem indigenen Stamm der Kaxinawa zusammen. Begleitet wird sie von einer Anthropologin und einem Fotografen. Vor Ort ist bis heute Ibã ihr Berater und Begleiter. Er ist eine Art geistiger Führer im Dorf Rosa Branca, spricht portugiesisch und hilft ihr, mit dem harten Leben im Regenwald zurechtzukommen. Es gibt keinen Strom, kein Wasser, die Temperaturen und die Luftfeuchtigkeit ähneln denen in einer Sauna. Das Beschaffen von Nahrungsmitteln ist schwierig. "Früher war der Regenwald üppig, das ist heute leider nicht mehr so", erläutert Fernanda Brandão. Es gelingt ihr, Vertrauen zu den Menschen aufzubauen. Und sie hat ein Ziel: Sie will etwas tun. Wie schwierig das ist, beschreibt sie eindrücklich in ihrem Buch. Kleine Filmsequenzen, die sie bei der Veranstaltung in Ninis Tanzfabrik zeigt, machen deutlich, worum es geht. "Als ich in den Regenwald aufbrach, hatte ich den Wunsch, den Indianern zu helfen. Aber am Ende lernte vor allem ich. Unsere Lebensweise ist nur eine von vielen möglichen."

Mit dem Hilfsprojekt "Children of the forgotten" will Fernanda Brandão Menschen vernetzen, die sie bei ihrem Anliegen unterstützen wollen und können. Was muss getan werden? Es geht darum Brunnen zu bauen, denn das Wasser, das die Indianer aus den Flüssen holen, ist schmutzig und voller Keime. Jede Familie verliert unter anderem dadurch ein oder mehrere Kinder. Eine Stromversorgung durch Solaranlagen oder andere erneuerbare Energiequellen sollte aufgebaut werden. Schulen müssen her, die Lehrerausbildung und die landwirtschaftliche Weiterbildung organisiert werden.

Bildung ist Voraussetzung

"Denn Bildung ist eine wichtige Voraussetzung für eine Verbesserung der Lebensumstände, aber auch das Wissen der Indianer sollte bewahrt werden", weiß Fernanda Brandão. Es gehe vor allem auch darum, Landwirtschaft zu betreiben, ohne den Regenwald zu zerstören. Agroforstwirtschaft sei dafür der richtige Weg. Brunnen wurden inzwischen schon einige gebaut. Es sei notwendig, Ergebnisse vorweisen zu können, wenn man mehr Unterstützer gewinnen will, sagt die junge Frau, die selbst schon viel aus eigener Tasche finanziert hat.

Zur Veranstaltung in Ninis Tanzfabrik hat sie Bücher, aufwändig hergestellten Indianerschmuck und Bilder mitgebracht und zum Verkauf angeboten. "Der Erlös fließt in das Projekt, verspricht Fernanda Brandão. Sie reist immer wieder in den Regenwald, um zu sehen, was getan werden kann und was schon gut läuft. Und noch etwas gibt sie ihren Zuhörern am Samstag mit auf den Weg: "Wir sind die erste Generation, die mit den Auswirkungen der Zerstörung des Regenwaldes konfrontiert ist und auch die letzte, die etwas dagegen tun kann."