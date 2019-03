Fasching vorbei? In Coburg kann trotzdem noch gelacht werden

"Es ist ein tolles Gefühl, Menschen zum Lachen zu bringen", sagt Dagmar Schönleber, die eigentlich Diplom-Sozialarbeiterin ist, heute aber zu den wenigen Frauen gehört, die es in der oft rauen Comedy-Welt bis ganz nach oben geschafft haben.

Am Donnerstag, 14. März, kommt sie mit ihrem aktuellen Programm "40 Fieber - Zwischen Dope und Doppelherz" ins Pfarrzentrum St. Augustin nach Coburg. Beginn ist um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 24,20 Euro. Karten gibt es in der Geschäftsstelle des Tageblatts in der Hindenburgstraße 3a in Coburg.

Vor ihrem Gastspiel in Coburg spricht sie im Interview unter anderem auch über ihre Zeit an der Comedy-Schule in Köln, deren Schirmherr Rudi Carrell war. Sie beschreibt die dortige Zeit als etwas "zwischen sehr albernem VHS-Kurs und Jodeldiplom".

Sie kommen mit Ihrem Programm "40 Fieber - Zwischen Dope und Doppelherz" am 14. März nach Coburg. Darin beschäftigen Sie sich mit dem Thema Lebensmitte, aber auch mit der Sichtweise von Teenagern und Senioren. Richtet sich Ihr Programm sozusagen an die ganze Familie?

Dagmar Schönleber:

Das stimmt. Mein Programm ist quasi generationenübergreifend und für alle und alles anwendbar. Es ist sozusagen das Schweizer Taschenmesser unter den Kabarett-Programmen!

Sie versprechen einen Abend zwischen Post-Pubertät und Altersstarrsinn. Das klingt nach einer emotionalen Reise durch die Höhen und Tiefen des menschlichen Daseins. Was genau erwartet die Zuschauer bei Ihrem Auftritt?

Genau das. Ich denke, es gibt ein paar neuralgische Punkte im Lebenslauf, die jede und jeder mal durchläuft. Erfahrungsgemäß gibt es erleichtertes Lachen, wenn es die Identifikationsmöglichkeit mit der Frau auf der Bühne gibt, - auch beim männlichen Publikum -, und wenn man merkt: Ach, das geht auch anderen so! Ich bin gar nicht so merkwürdig!

Sie treten seit 18 Jahren als Liedermacherin und Kabarettistin auf, etwa bei Poetry Slams, in Comedy-Shows und mit Solo-Programmen. Ihre berufliche Laufbahn haben Sie als diplomierte Sozialarbeiterin begonnen, was hat Sie auf die Bühne gebracht?

Ich habe immer schon lustige Geschichten nebenbei geschrieben, aber nur weil ich eine Wette verloren hatte, musste ich diese auf einer Bühne vorlesen. Das hat dann aber so gut geklappt, dass ich seitdem sozusagen auf der Bühne geblieben bin.

Frauen sind im Comedy-Bereich unterrepräsentiert. Lässt sich sagen warum?

Vergleichen Sie mal spaßeshalber ein paar Spielpläne unterschiedlicher Theater. Sie werden sehen, dass da wesentlich mehr Männer vertreten sind. Es hat also zum einen mit der Auftrittsmöglichkeit zu tun. Zum anderen aber auch mit der gesellschaftlichen Situation: Als selbstständige Künstlerin sind sie weniger abgesichert, viel unterwegs, das lässt sich oft nicht mit Kinderbetreuung oder Familie in Einklang bringen - zumindest so, wie unser Sozialwesen immer noch aufgestellt ist. Das kommt halt dabei raus, wenn eher die Nationalhymne gegendert werden soll, bevor es genügend günstige Kita-Plätze für alle gibt.

Unterscheidet sich eigentlich der Humor von Männern und Frauen?

Ich glaube nicht, dass es den klassischen Frauenhumor gibt oder etwas, worüber nur Männer lachen. Das hat natürlich immer was mit Identifikation zu tun. Frauen erkennen sich bei Frauen vielleicht eher wieder und manchmal habe ich den Eindruck, dass Frauen besser über sich selber lachen können als Männer, aber das ist bestimmt ein subjektiver Eindruck. In meinen Programmen lachen die Männer jedenfalls nicht weniger als die Frauen.

Sie haben die Comedy-Schule in Köln absolviert, die bis 2002 existierte und deren Schirmherr Rudi Carrell war. Was genau lernt man auf einer Comedy-Schule und erhält man dort auch ein benotetes Abschlusszeugnis?

Es war eher etwas zwischen sehr albernem VHS-Kurs und Jodeldiplom. Nein, es gab keine Noten, aber es waren ein paar lustige und auch lehrreiche Workshops, etwa zum Thema Impro-Comedy oder die intensivere Arbeit an eigenen Nummern.

Die Leute zum Lachen zu bringen, ist eine ziemliche Herausforderung. Schließlich kommt das Publikum mit der Erwartungshaltung, dass es lustig wird. Der Humorgeschmack der Zuschauer ist jedoch immer individuell. Der Auftritt kann somit auch scheitern. Was hat Sie dennoch gereizt, vor allem mit Comedy- und Kabarett-Programmen aufzutreten?

Es ist ein tolles Gefühl, Menschen zum Lachen zu bringen. Man kann Menschen von der Bühne aus auf unterschiedlichen Ebenen berühren und sie vielleicht sogar zum Nachdenken bringen oder dazu, mal andere Perspektiven einzunehmen. Ich bin ja selbst auch manchmal Publikum und es bereichert mein Leben ungemein, ein gutes Konzert oder eine gute Kabarett- oder Comedy-Show zu erleben. Das gibt mir Energie für den Alltag und ich zehre davon. Prinzipiell ist es also gar nicht so viel anders als das, was ich studiert habe, nämlich Sozialarbeit. Menschen zusammenzubringen und Menschen gemeinsam eine gute Zeit zu machen. Das ist ein großes Privileg. Ich weiß, dass unterschiedlichen Leuten sehr unterschiedliche Dinge meiner Programme im Gedächtnis bleiben und finde es sehr interessant, was das auslöst oder was sie mir Jahre später noch darüber erzählen.

Was ist für Sie das Schönste bei einem Auftritt?

Wenn ich merke, dass ich mit dem Publikum einen gemeinsamen Flow habe, wenn ich merke, dass wir uns verstehen. Wenn ich weiß: Ein Augenrollen reicht und die Leute wissen genau, was ich meine.

Bei Ihrem Auftritt in Coburg beschäftigen Sie sich auch mit dem Thema Alter. Wird der Humor einer Komikerin mit zunehmendem Alter weiser oder doch eher unsinniger?

Das eine schließt das andere ja nicht aus! Glücklicherweise kann man ja sehr weise und gleichzeitig wahnsinnig albern sein. Ich habe an klugen, pointierten Gedanken mitunter genauso viel Spaß wie an einem gut platzierten Furzkissen.

Termin Dagmar Schönleber kommt am Donnerstag, 14. März, mit ihrem Programm "40 Fieber - Zwischen Dope und Doppelherz" ins Pfarrzentrum St. Augustin nach Coburg. Beginn ist um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 24,20 Euro. Karten gibt es in der Geschäftsstelle des Tageblatts in der Hindenburgstraße 3a.