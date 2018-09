Familienstreit in Oberfranken: 39-Jährige sticht Lebensgefährten mit Messer in die Brust - Sohn verletzt

Mit nicht lebensgefährlichen Stichwunden endete am Samstagabend ein Familienstreit in Ebersdorf bei Coburg, nachdem eine 39-jährige Frau ihren gleichaltrigen Lebensgefährten mit einem Messer angegriffen und dabei an der Brust verletzt haben soll. Neben dem Mann erlitt der minderjährige Sohn der Tatverdächtigen eine leichte Stichverletzung im unteren Bauchbereich, wie das Polizeipräsidium Oberfranken am Montag mitteilte. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg erging am Sonntag Untersuchungshaftbefehl gegen die 39-jährige Frau.

Zwischen dem alkoholisierten Paar kam es gegen 18.15 Uhr in der gemeinsamen Wohnung zum wiederholten Streit. In dessen Verlauf soll die Tatverdächtige ein längeres Küchenmesser an sich genommen und damit in Richtung des 39-jährigen Lebensgefährten gestochen haben. Wie es zu der Stichverletzung des Jungen kam, ist derzeit unklar und weiterer Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Messerattacke bei Familienstreit: Polizei nimmt Frau fest und stellt Messer sicher

Im unmittelbaren Nahbereich zum Tatort nahmen verständigte Polizisten aus Coburg die Frau vorläufig fest und stellten das mutmaßliche Tatmesser sicher. Der alarmierte Rettungsdienst brachte die Verletzten zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Um das Kindeswohl kümmert sich derzeit das zuständige Jugendamt.

Noch am Abend übernahmen Beamte der Kriminalpolizei den Fall und ermitteln seitdem in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Coburg, die nach Prüfung des Sachverhalts am Sonntag einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung beantragte. Seit Sonntagnachmittag befindet sich die 39-jährige Frau in Untersuchungshaft.

