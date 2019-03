Coburg vor 1 Stunde

Kriminalität

Exhibitionist in Coburg: Täter leuchtet seine Tat mit der Taschenlampe aus

In Coburg hat ein Mann am Donnerstagabend (21.03.2019) vor einem Studentenheim an seinem Geschlechtsorgan herumgespielt. Dabei setzte er sich besonders in Szene.