Erstklässler in Coburg: Sicherheit durch Sichtbarkeit

Die Sicherheits-Überwürfe sollen helfen, um vor allem in der dunklen Jahreszeit auf dem Schulweg besser gesehen zu werden.

Insgesamt 1047 Exemplare wurden in diesem Jahr von sechs Sponsoren zur Verfügung gestellt. Zwar ist bei Schulwegunfällen in Coburg "keine signifikante Entwicklung festzustellen und sie bewegen sich auf einem erfreulich niedrigem Niveau", erklärt Polizeihauptkommissar Roland Eibl, allerdings ist "jedes verletzte Kind eines zu viel".

Beleuchtete Kellen

Deswegen wird auch an die Eltern und an alle Verkehrsteilnehmer appelliert. Vor allem im Auto sei die Ablenkung durch den Beifahrer oder das Handy oft groß, weshalb die Polizei künftig mehr Präsenz bei der Schulwegüberwachung zeigen werde, so Eibl. Die Sicherung der Kinder, die mit dem Auto zur Schule gefahren werden, werde auch besonders geprüft, berichtet der Polizeihauptkommissar.

"Nur, weil ein Kind mit dem Auto zur Schule gefahren wird, ist es nämlich nicht unbedingt sicherer", weiß Udo Skrzypczak, Vorsitzender der Verkehrswacht Coburg. Ulrich Barth vom Schulamt empfiehlt, den Kindern von Anfang an Selbstständigkeit anzutrainieren: "Sie sind für sich selber verantwortlich und müssen nicht bis vor die Schule gefahren werden".

Zur Minderung des Gefahrenpotenzials auf dem Schulweg hat die Verkehrswacht neben den Sicherheits-Überwürfen eine weitere Maßnahme ergriffen: Die Kellen der Schulweghelfer an stark befahrenen Straßen, beispielsweise am Thüringer Kreuz oder an der Frankenbrücke, wurden mit Beleuchtung ausgestattet, erklärt Skrzypczak. Das sei sinnvoll, weil an betreuten Übergängen noch nie ein schwerer oder tödlicher Unfall passiert ist.

Die Kreisverkehrswacht Coburg und ihre Präventionspartner, nämlich die Schulämter und Schulen, die Straßenverkehrsbehörden und die Polizei, empfehlen dabei jedem, einmal über die Tätigkeit als Schulweghelfer nachzudenken.

Die Kreisverkehrswacht rät den Erstklässler-Eltern

Trainieren Eltern sollten mit ihrem Kind den Schulweg trainieren, vor allem auch zu Zeiten, in denen das Kind diesen künftig nutzt. Empfohlen wird bunte, heller Kleidung für die Kinder.

Zeit nehmen für das Aufstehen, das Frühstück und den Schulweg - Eile bedeutet Risiko.

Vorsicht Im Auto bremsbereit und vorsichtig fahren.