Erste "Carmen"-Einblicke im Landestheater Coburg

Einblicke in die Neuinszenierung der 1875 uraufgeführten Opéra-comique nach der Novelle von Prosper Mérimée verspricht das Werkstattgespräch am Dienstag (21. Mai, 18 Uhr) im Landestheater. Als Gastregisseur von "Carmen" arbeitet Alexander Müller-Elmau erstmals am Landestheater.

Für diese Produktion wird er zudem das Bühnenbild gestalten, die Kostüme entwirft Kulia Kaschlinski. Unter der künstlerischen Leitung von Coburgs Generalmusikdirektor Roland Kluttig ist Kora Pavelic in der Titelrolle zu erleben. Den Don José singt der Tenor Milen Bozhkov, den Stierkämpfer Escamillo der Bariton Marvin Zobel. Der Eintritt zu dieser Soiréee im Großen Haus des Landestheaters ist frei.