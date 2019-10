Brisante ARD-Reportage: Stoschek äußert sich zu Kastner-Interview - "falsche Darstellungen"

TV-Reportage am Montag 30. September 2019 in der ARD

Titel: "Wer beherrscht Deutschland?"

Auto berichtet über einen früheren Konflikt zwischen Coburgs Oberbürgermeister Norbert Kastner und Brose-Chef Michael Stoschek

Stellungnahme von Michael Stoschek am Mittwoch, 2. Oktober: "Falsche Darstellungen von Alt-OB Norbert Kastner

Update vom 02. Oktober 2019: Stoschek äußert sich

In einem umfangreichen Statement hat Michael Stoschek Stellung zu den Aussagen Norbert Kastners in der ARD-Reportage "Wer beherrscht Deutschland?" vom Montagabend genommen. Darin weist Stoschek als Privatperson die Aussagen des ehemaligen Oberbürgermeisters als "falsche Darstellungen" zurück. Allerdings würden nun ganz neue Vorwürfe beziehungsweise Behauptungen im Raum stehen, die er aus seiner Sicht richtig stellen möchte. "Danach werde ich mich an keiner weiteren Debatte zu diesen Themen mehr beteiligen", schreibt Stoschek.

Als Stoschek Anfang der 90er Jahre den Alt-OB über die Platznot seines Unternehmens in der Coburg Innenstadt informierte, habe er ihm erklärt, dass weitere Investitionen an einem anderen Ort unvermeidlich seien, "sofern die Stadt keine geeigneten Grundstücke für die Errichtung von Verwaltungs-Gebäuden zur Verfügung stellen kann."

Daraufhin habe, so Stoschek, die Stadt Coburg dem Unternehmen das ehemalige Busbahnhofsgelände zur Verfügung gestellt. Der Busbahnhof sei daraufhin verlagert worden. "Die Kosten hierfür haben sich über die zusätzlichen Steuereinnahmen schnell amortisiert und Herr Kastner hat sich für diese geschickte und erfolgreiche Ansiedlungspolitik feiern lassen", erklärt Stoschek seine Sicht der Dinge. Der Unternehmer weist den Vorwurf der Erpressung als "absurd" von sich.

Weiter kritisiert Stoschek die Rolle Kastners am 21.07.2004, als der Coburger Stadtrat den ersten Antrag auf Umbenennung der Von-Schultes-Straße in eine Max-Brose-Straße abgelehnt hatte: "Noch verwirrender ist die Behauptung, er habe die Abstimmung in der Stadtratssitzung vom 21.7.2004 über die Umwidmung der von-Schultes-Straße in die Max-Brose-Straße von der Tagesordnung genommen."

Kastner hätte im Vorfeld in den ihm nahe stehenden Fraktionen die Ablehnung organisiert und als es zur Abstimmung kam und die Ablehnung des CSU-Antrags sicher war, dann hätte Kastner "als Letzter die Hand gehoben und zum Erstaunen aller Stadträte für die Max-Brose-Straße gestimmt", beschreibt Stoschek den Verlauf der damaligen Stadtratssitzung.

Erstmeldung: TV-Sendung am 30. September 2019 in der ARD

Am Montagabend (30. September 2019) stellte die ARD in ihrem Format "Was Deutschland bewegt" die Machtfrage für die Bundesrepublik. In der Folge "Wer beherrscht Deutschland?" versuchte der Autor die Frage zu beantworten, wer die Entwicklung Deutschlands wirklich beeinflusst: der Bürger, die Politik oder doch die Unternehmen? Eine Frage, auf die der Autor Jan Lorenzen auch in Franken nach Antworten gesucht hat. Hatte der damalige Brose-Chef Michael Stoschek die Stadt Coburg erpresst?

"Ein ganz prägendes Ereignis war, dass ich eingeladen wurde und einen Termin bekommen habe beim großen Automobilzulieferer hier in der Stadt" - mit diesem Statement des Coburger Alt-Oberbürgermeister Norbert Kastner beginnt der Part über die Vestestadt. Kastner war von 1990 bis 2014 fast 24 Jahre lang Stadtoberhaupt. Als er dann zu diesem vereinbarten Termin erschien, fiel ihm gleich ein Flipchart im Besprechungsraum auf, erzählt Kastner weiter.

Wunschliste des Unternehmers

"Das entpuppte sich im Laufe des Gesprächs dann so als Wunschzettel des Unternehmens oder des Unternehmers." Der SPD-Politiker erklärt, dass auf diesem Flipchart drei Varianten aufgezeichnet waren. "Wenn die Stadt dieses und jenes und jenes und jenes macht", dann zahle die Firma einen bestimmten Betrag an Gewerbesteuer. In Variant zwei sollte dann, angepasst an die geringeren Maßnahmen der Stadt, auch weniger Gewerbesteuer fließen.