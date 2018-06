Erneute Platznot in den Kindergärten der Gemeinde Untersiemau

Der Erweiterungsbau an die Kindertagesstätte "Haus Regenbogen" ist noch im Entstehen und wird voraussichtlich im November/Dezember fertig. Doch schon jetzt stehen wieder zahlreiche Kinder für das Kindergartenjahr 2018/19 auf der Warteliste der Betreuungseinrichtungen in der Gemeinde. Da sich die Fragen im Rathaus nach dem aktuellen Sachstand mehrten, gab Bürgermeister Rolf Rosenbauer (CSU) bei der Gemeinderatssitzung am Donnerstag im Rathaus einen Bericht.

Zu dieser Thematik habe vor wenigen Tagen ein Gespräch stattgefunden, sagte Rosenbauer, an dem neben ihm selbst die Leitungen der Kinderhäuser, Hausherr Pfarrer Heinrich Arnold, die Kinder- und Jugendbeauftragte Andrea Schiele-Eberlein sowie die Kindergartenaufsicht des Landratsamts, Margit Müller, teilnahmen. Dabei sei die Bereitschaft signalisiert worden, für das neue Kindergartenjahr weitere Betreuungsangebote zur Verfügung zu stellen. Die genaue Art könne allerdings erst nach der Regelung vertraglicher Modalitäten bekannt gegeben werden.



Zusätzliche Gruppe und zusätzliche Erzieherinnen

Es sei geplant, so Rosenbauer, eine zusätzliche Gruppe für das neue Jahr zu eröffnen, die den auf der Warteliste stehenden Nachwuchs aufnehmen könne. Bestehende Regelgruppen sollen demnach für Kinder ab zwei Jahren und sechs Monaten geöffnet werden. So würden in den Krippengruppen frei werdende Plätze neu belegt werden könne. Tagesstätten-Leiterin Brigitte Kappel gab sich recht optimistisch. Es zeichne sich ab, dass man gute Bewerberinnen einstellen könnte, meinte sie, das werde die Personalfrage in einem guten Licht erscheinen lassen.



Die Schule stand auch wieder auf der Tagesordnung. Hier fasste das Gremium zwei Beschlüsse: Erstens erhält für den Austausch von 24 Alu-Fensterelementen und acht Kleinfenstern im nördlichen und westlichen Bereich des Mitteltraktes der Mittelschule ein Untersiemauer Unternehmen den Auftrag in Höhe von rund 83 000 Euro. Zweitens wird mit dem Austausch der beiden Tür- und Fassadenelemente an der Sporthalle der Grund- und Mittelschule sowie am Eingang im Untergeschoss eine Sonneberger Firma beauftragt. Etwa 25 000 Euro kostet dies die Gemeinde.



Neuer Ortssprecher für Ziegelsdorf

Im Rahmen der Sitzung vereidigte der Bürgermeister den neuen Ortssprecher für den Gemeindeteil Ziegelsdorf, Rüdiger Mayer. Dieser löst Martin Stang ab, der im Januar ausgeschieden war. Rolf Rosenbauer hieß das neue Mitglied in der Runde des Gemeinderats willkommen und überreichte die Gemeindekrawatte mit Nadel, die Geschäftsordnung und Ehrenordnung der Gemeinde, das Handbuch für kommunale Mandatsträger und für Mayers Lebensgefährtin einen Blumenstrauß.



Gemeinderat in Kürze

Feuerwehrgerätehaus: Den Auftrag für Vorplanungen eines Neubaus im Gemeindeteil Haarth erhält, wie es der Ausschuss IBU vorgeschlagen hat, das Architekturbüro Karl-Heinz Höfner.

Regenrückhaltebecken: Der Bürgermeister wird ermächtigt, nach Absprache mit den Anwohnern Angebote für eine Einzäunung des Regenrückhaltebeckens Schopfenleite, BA II, einzuholen. Kosten etwa 10 500 Euro.

Namensfestlegung: Die Erschließungsstraße im Baugebiet "Breites Stück II", Obersiemau, wird in Zukunft "Am Hahnberg" heißen.

Städtebau: Keine Einwände erhebt die Gemeinde zu den vorbereitenden Untersuchungen zur Stadtsanierung der Nachbar-Kommune Bad Staffelstein in den Gebieten "Altstadt und Bahnhofstraße - Gründerzeitviertel".