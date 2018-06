Erlebnisbecken wieder geöffnet

Regelung während der Stadtmeisterschaften



Gut e Nachrichten für die Coburger Hallenbad-Benutzer: Ab Sonntag, 1. Juli, ist das Erlebnisbecken im Aquaria wieder jeden Nachmittag von 13 bis 20 Uhr für die Badegäste geöffnet. Weil es zu wenige Badeaufsichten gegeben hatte, blieb dieser Bereich nach der Öffnung des Freibades für die Besucher geschlossen.Aquaria-Betriebsleiter Jörn Pakoßnick-Kirchner hatte damals im Tageblatt von den Schwierigkeiten berichtet, die freien Stellen zu besetzen und einen entsprechenden Aufruf gestartet. "Die Stellensuche - auch dank Ihrer Hilfe - hatte Erfolg und wir haben eine Rettungsschwimmerin gefunden", meldet Pakoßnick-Kirchner nun. Damit ist das Personalproblem nun zumindest zur Hälfte gelöst. "Wir hoffen, dass wir die zweite noch offene Stelle bis zu den Sommerferien in Bayern besetzen und damit den Normalbetrieb wieder aufnehmen können", so der Betriebsleiter.Am Samstag, 30. Juni, finden von 9 bis 18 Uhr die Coburger Stadtmeisterschaften im Schwimmen statt. In dem Zeitraum sind das 25-Meter-Hallenbecken und Teile des Lehrschwimmbeckens gesperrt. Das Erlebnisbecken wird dafür von 13 bis 20 Uhr geöffnet sein.