Erinnerung an Coburgs Stadtteil Cortendorf im Jahr 1964

Sie alle wurden am 1. September 1934 mit einer Festsitzung im Rathaus und einem Heimatfest auf dem Marktplatz zur Stadt Coburg eingemeindet.Mit einem Schlag stieg damals die Einwohnerzahl um 3304 Neu-Coburger auf 29 094. Genau 30 Jahre später, am 1. September 1964, gedachte das Tageblatt der Eingemeindung mit einer Sonderseite und fragte: "Hat man sich nunmehr zu einer Gemeinschaft zusammengerauft?" - Man hatte, was nicht zuletzt den Bürgervereinen in den Stadtteilen zu verdanken war, die ab 1950 überall gegründet wurden.