Erinnern an das alte Coburger Volksbad

Geschichte lesbar machen: Dieses Ziel hat sich die Historische Gesellschaft Coburg gesetzt. In ihren "Geschichtsblättern" für das Jahr 2018 versucht sie, das umzusetzen.

Thematischer Schwerpunkt der diesjährigen Geschichtsblätter ist der Beitrag von Marion Reinhardt und Hans-Heinrich Eidt, die den Leser auf einen architekturgeschichtlichen Rundgang durch das frühere Ernst-Alexandrinen-Volksbad mitnehmen. Hierzu finden sich viele Fotoaufnahmen vom Inneren des Bades, die kurz vor dem Abriss vom Coburger Künstler Robert Reiter gefertigt wurden.

Das 1977 abgerissene Bad ist nicht das einzige Gebäude, dem sich die Autoren widmen: Der Coburger Historiker Christian Boseckert (Lehrstuhl für Fränkische Landesgeschichte, Würzburg) zum Beispiel behandelt unter dem Titel "Tennis, Squash und Musentempel" erstmals die Geschichte des Coburger Ballhauses, das vom Ende des 16. Jahrhunderts bis 1764 existierte und zugunsten der heutigen Arkaden am Schlossplatz im Jahre 1840 abgerissen wurde. Ebenfalls von Boseckert stammt eine heimatkundliche Abhandlung über den einst größten Biergarten der Stadt, dem Restaurationspark Sturm am Glockenberg.

Jürgen Erdmann (ehemaliger Leiter der Landesbibliothek Coburg) untersucht die Historie der kurfürstlich-ernestinischen Privatbibliothek Friedrichs des Weisen, die unter Herzog Johann Casimir teilweise nach Coburg kam und 1635, während des 30-jährigen Kriegs, von kaiserlichen Truppen geraubt wurde. Einen biografischen Abriss über den aus Coburger stammenden Journalisten Kurt von Stutterheim (1888-1978) verfasste Alexander Wolz (Staatsarchiv Coburg).

Die Historische Gesellschaft konnte auch Autoren außerhalb Coburgs gewinnen, Aufsätze in den Geschichtsblättern zu veröffentlichen. So wagte sich erstmals seit über 300 Jahren mit dem Historiker Benjamin Heidenreich (Lehrstuhl für Fränkische Landesgeschichte, Würzburg) wieder jemand an das Thema "Der Bauernkrieg in der Pflege Coburg" heran und untersucht dessen Auswirkungen als Gemeindekonflikt in der Region. Des Weiteren finden sich in den Geschichtsblättern Zeitzeugenberichte ehemaliger Hitlerjungen, die am Ende des 2. Weltkrieges im Rahmen des Volkssturms in den Krieg ziehen mussten. Zusammengetragen wurden diese Erinnerungen von Gerhard Motschmann.

Abgerundet werden die Geschichtsblätter mit Kurzdarstellungen zur Geschichte der ehemaligen Zarenvilla im Hofgarten und des Denkmals von Herzog Ernst II. von Sachsen-Coburg und Gotha oberhalb des Schlossplatzes.

Die Historische Gesellschaft sieht sich als Ort historischer Forschung und will gleichzeitig durch heimatkundliche das Interesse der Coburger an ihrer Geschichte wecken. Die Geschichtsblätter sind in den Coburger Buchhandlungen Riemann, Thalia und Roßteutscher erhältlich und kosten 15 Euro.