Eric Stehfest kommt nach Bad Rodach

Bei der Kreistagssitzung hat der Jugendbeauftragte Kanat Akin (SPD) angekündigt, dass Stehfest am 19. Oktober nach Bad Rodach in die Gerold-Strobel-Halle kommen wird.

Dort wird der Schauspieler, der lange Zeit mit seiner Drogendsucht zu kämpfen hatte, aus seinem Buch "9 Tage wach" lesen. Das Buch ist eine Autobiografie, die unverblümt, mit bisweilen fast schockierender Direktheit von Stehfests zehnjährigen Crystal-Meth-Sucht erzählt. Ein Termin, ab wann es Karten für die Veranstaltung gibt, steht noch nicht fest.

Die mit 340 Besuchern rappelvolle Stehfest-Lesung in der Mehrzweckhalle "Heubischer Straße" war nicht der einzige Erfolg, den Akin in seiner Bilanz stehen hatte. "Sehr gut angenommen", berichtete der Jugendbeauftragte, werde inzwischen auch das Anruf-Sammel-Taxi (AST), das der Jugendbeauftragte über einen Antrag an den Kreistag und mit Hilfe des Bundestagsabgeordneten Hans Michelbach auf den Weg gebracht hat. Dass das vom Landkreis-ÖPNV getragene AST ein voller Erfolg ist, bestätigte Tobias Ehrlicher (SPD).

Mit dem neuen Angebot habe man es geschafft, "auch in der Fläche" ein Nahverkehrsangebot für Nachtschwärmer zu bieten. "Das ist ist eine tolle Sache, die ich vor 15 Jahren auch gerne genutzt hätte", sagte Ehrlicher - mit ausdrücklichem Verweis, dass Bad Rodach und insbesondere Mährenhausen bei der Zahl der AST-Buchungen im Coburger Land führend sind.