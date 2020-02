Erfolgreiches Debüt-Konzert: Klangwerk Coburg stellte sich vor

Vor bemerkenswert zahlreichen Zuhörern präsentierte 2019 gegründete Kammerchor sein erstes Programm unter dem Motto "Die Gedanken sind frei - Volkslieder in neuem Gewand".

Das Spektrum reichte von Musik des 16. und frühen 17. Jahrhunderts bis zu zeitgenössischen Chorsätzen, die auf Volksliedern basierten.

Instrumentale Beiträge gestaltete der Gitarrist Thomas Schaller aus Marktzeuln.

Das Konzert wird am Sonntag, 2. Februar, in der ehemaligen Synagoge in Kronach wiederholt. Beginn ist um 17 Uhr, der Eintritt ist frei.