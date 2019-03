Erfolgreiche BFV-Evaluation beim FC Coburg

Der FC Coburg - Inhaber eines von nur 18 BFV-Nachwuchsleistungzentren in Bayern - hat seine erstmals seit 2016 wieder stattfindende Evaluation durch das Kernleitungsteam des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) erfolgreich bewältigt. Neben Verbandsjugendleiter Florian Weißmann und Abteilungsleiter Talentförderung Dr. Felix Brych überzeugte sich auch BFV-Präsident Dr. Rainer Koch erstmals von der umfassenden Nachwuchsarbeit der Vestekicker.

Annähernd drei Stunden präsentierte der FC Coburg ausführlich und detailliert die gesamte Bandbreite seiner Nachwuchsarbeit in der Vestestadt. Schlussendlich zeigten sich alle Teilnehmer - auch Coburgs Oberbürgermeister Norbert Tessmer - beeindruckt vom äußerst positiven Entwicklungsstand des erst seit 2011 bestehenden Vereines und bescheinigten den Vestekickern nicht nur einen hervorragenden Entwicklungsstand, sondern eine sehr hohe Qualität aller angebotenen Ausbildungsinhalte im Sinne der Talent- und Eliteförderung des BFV.

Beleg der hohen Ausbildungsqualität ist unter anderem, dass seit Vereinsgründung mittlerweile 16 Juniorenspieler des FCC in Bundesliga-NLZ gewechselt sind und der Verein mit Hannah Mesch aktuell sogar eine DFB-Nationalspielerin stellt.

Statements zum NLZ

Dr. Felix Brych (BFV-Abteilungsleiter Talentförderung): "Der BFV ist mit der Arbeit im NLZ Coburg sehr zufrieden. Wir erkennen seit Jahren eine stetige Weiterentwicklung. Die Kinder werden durchweg von qualifizierten Trainern betreut, das Herzstück erfolgreicher Jugendarbeit. Einzig die Infrastruktur könnte verbessert werden. Hier sollte die Stadt Coburg sich mehr in der Pflicht sehen."

Michael Urbansky (DFB-Stützpunkt-Koordinator Nordbayern): "Das BFV Nachwuchsleistungszentrum und der DFB-Stützpunkt Coburg bietet den talentiertesten Spielerinnen und Spielern durch ein hochqualifiziertes Trainerpersonal und einem umfangreichen Angebot an Trainings- und Spielmöglichkeiten tolle Entwicklungschancen. Der Standort Coburg ist für die Talentförderung in Bayern strategisch extrem wichtig. Ich bin sehr froh, dass wir hier in der Region einen so gut funktionierenden Standort haben, der den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zur heimatnahen Leistungs- und Eliteförderung ermöglicht und somit ein wichtiger Baustein für die gesamte Talentförderung in Bayern ist."

Norbert Tessmer (Oberbürgermeister der Stadt Coburg): "Ich bin hocherfreut und auch stolz, dass die Kinder und Jugendlichen in unserer Stadt durch den FC Coburg und dessen Nachwuchsleistungszentrum in dieser Form gefördert werden."

Wolfgang Gremmelmaier (Vorsitzender FC Coburg): "Es ist keine Überraschung für mich, dass wir bei den Themen, die wir beeinflussen können, so gut abgeschnitten haben. Nach meiner Wahl zum Vorsitzenden habe ich sehr schnell erkannt, dass der FCC ein unglaublich motiviertes Vorstandsteam hat. Dies setzt sich eins zu eins über die Trainer und über die sonstigen ehrenamtlichen Mitarbeiter bis hin zu den Eltern unserer Jugendspieler fort. Das macht ungeheuren Spaß."

Matthias Christl (Leiter BFV-NLZ FC Coburg): "Mit dem Ergebnis der diesjährigen Evaluation sind wir äußerst zufrieden. Wir konnten aufzeigen mit wieviel Aufwand und auch Herzblut wir unserer Nachwuchsarbeit nachgehen. Wir sehen uns sehr bestätigt in unserem eingeschlagenen Weg, uns als Verein voll auf die qualifizierte Nachwuchsförderung zu konzentrieren. Davon profitiert nicht nur der FC Coburg, sondern die gesamte Region."