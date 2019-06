Endlich wieder mal Feuer frei im Landkreis Coburg

Endlich mal wieder ohne akute Waldbrandgefahr. Nach zwei eher schwierigen Jahren, in denen zum Teil flächendeckend die Sonnwendfeuer im Coburger Land aus Sicherheitsgründen abgesagt werden mussten, sind die Risiken heuer überschaubar. Das heißt: Quer durch den Landkreis werden in den kommenden Tagen wieder mehrere Feuer zur Feier der Sonnenwende angezündet.

Hier eine Übersicht über alle Veranstaltungen, die von den Vereinen bis Dienstag gemeldet worden sind: Freitag, 21. Juni Dörfles-Esbach: Mit Live-Musik und einer großen Hüpfburg für die Kinder steigt die Sonnwendfeier der Feuerwehr. Beginn des Festes und der Bewirtung ist um 18.30 Uhr auf dem Sportgelände des TSV. Elsa: Wenn das Wetter mitspielt, wird das Hüttenfest samt Sonnwendfeuer am Sportheim eine nasse Angelegenheit: Der TSV stellt nämlich bei warmen Temperaturen Pools zur Erfrischung auf. Los geht das Fest um 18.30 Uhr, das kulinarische Angebot reicht von Grillspezialitäten bis hin zu Fischbrötchen und Käsestangen. Beim Rahmenprogramm dürfte keine Langeweile aufkommen: Bierbank-Eisstockschießen um den Wanderpokal (20 Uhr), Fackelumzug zum Entzünden des Feuers (22.15 Uhr), Musik vom Elsaer "DJ-Team". Frohnlach: Das Duo "Wir 2" unterhält die Besucher des Sonnwendfeuers der Feuerwehr. An der "Alten Schule" gibt es dabei ab 18 Uhr auch ein abwechslungsreiches Speisen- und Getränkeangebot. Großwalbur: Auf seinem Sportgelände entzündet der TSV sein Sonnwendfeuer. Los geht das Festprogramm samt Bewirtung um 19 Uhr. Heilgersdorf: Ein Fackelzug der Kinder wird gegen 20 Uhr auf dem Sportgelände zum großen Holzhaufen ziehen und das Sonnwendfeuer beim Sportverein entzünden. Die Bewirtung mit Spezialitäten vom Grill und musikalischer Umrahmung durch den örtlichen Posaunenchor beginnt bereits um 18.30 Uhr. Herreth: Die Landjugend Herreth richtet die Sonnwendfeier in der Herrether Flur ab 19 Uhr aus. Neundorf: Alle Vereine des Weitramsdorfer Gemeindeteils zusammen sind Veranstalter des großen Johannisfeuers. Traditionell beginnt die Veranstaltung um 19 Uhr mit einem Gottesdienst, danach startet die Bewirtung der Besucher auf dem Gelände am Feuerwehrhaus. Niederfüllbach: Nicht nur Grillspezialitäten, sondern auch Flammkuchen und Frankenwein stehen auf der Speisekarte des Sonnwendfeuers des Ortsverschönerungsvereins. Das Fest im Schlosspark beginnt um 17.30 Uhr, im Rahmenprogramm gibt es einen Fackellauf für Kinder sowie musikalische Unterhaltung. Seßlach: Das Johannisfeuer der CSU/Frauen-Union Seßlach wird auf der Wiese hinter der Schule mit Beginn der Dämmerung entzündet. Samstag, 22. Juni Autenhausen: Die "Cinderella Babies" spielen live beim großen Sonnwendfeuer auf der "Autilus"-Freizeitanlage im Seßlacher Stadtteil. Bei freiem Eintritt beginnt die Veranstaltung um 18 Uhr, auf der Speisekarte stehen unter anderem Sau am Spieß, Pizza und Kuchen. Hassenberg: Auf alle Witterungsbedingungen eingestellt sind sie bei der Feuerwehr, wenn das Sonnwendfeuer auf dem Festplatz entzündet wird. Sollte es regnen, stehen auch Zelte zum Schutz der Besucher zur Verfügung. Los geht die Bewirtung der Besucher mit verschiedenen Speisen und Getränken um 18 Uhr. Lahm: Den Kindern ist es vorbehalten, das Johannisfeuer der Feuerwehr Lahm/Pülsdorf bei Einbruch der Dunkelheit zu entzünden. Auf dem Gelände rund um die Festhalle der Wanderfreunde gibt es zudem ab 19 Uhr Spanferkel sowie weitere kulinarische Spezialitäten. Oberlauter: In der Nähe des TSV-Sportplatzes brennt das Sonnwendfeuer des TSV Oberlauter. Beginn der Feier ist um 19 Uhr. Rohrbach: Jede Menge Speisen und Getränke bietet der Froschclub bei seinem Sonnwendfeuer an. Los geht das Fest auf dem Sport- und Spielplatz des Grüber Gemeindeteils um 19 Uhr. Schottenstein: Ein breites Angebot an Speisen und Getränken hält die Feuerwehr für die Besucher ihres Sonnwendfeuers bereit. Los geht es an der Tischerlinde um 18 Uhr. Stöppach: Die Stöppacher Ortsvereine veranstalten ab 17.30 Uhr gemeinsam die große Sonnwendfeier auf dem Sportplatz des SC Germania am oberen Ende des Itztals. Los geht das Programm mit einem Einlagespiel der G-Jugend-Fußballer gegen die SG Itzgrund um 18 Uhr. Bei Einbruch der Dunkelheit werden alle Kinder und Jugendliche eine Fackel geschenkt bekommen und damit bei Einbruch der Dunkelheit das Feuer entzünden. Wichtig: Die Veranstaltung der Ortsvereine findet bei jedem Wetter statt. Waldsachsen: Auf der Streuobstwiese am "Höhn" entzünden die Gartenbauer ihr Sonnwendfeuer. Beginn ist um 19 Uhr, es gibt eine reiche Auswahl an Speisen und Getränken. Weitramsdorf: Die Coburger Naturfreunde feiern die Mittsommernacht mit einem Fest auf ihrem Gelände an den Hofmannsteichen. Ab 18 Uhr wird dabei das "Tambachtal-Trio" zur musikalischen Unterhaltung aufspielen.red/bk