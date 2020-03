Empörung über Wahlaufruf für AfD in Coburg

Dem Coburger Stadtrat gehört derzeit kein Mitglied aus dem westlichen Stadtteil Scheuerfeld an. Damit sich das bei der Wahl am 15. März 2020 ändert, hat der Bürgerverein Scheuerfeld eine umfassende Wahlempfehlung herausgegeben. Unter dem Motto "Scheuerfelder wählen Scheuerfelder" werden - parteiübergreifend - alle 15 Stadtratskandidaten aufgelistet, die aus Scheuerfeld kommen. Weil sich unter diesen 15 Kandidaten auch zwei Kandidaten der AfD befinden, wird also auch für diese geworben - und das sorgt für mächtig Wirbel.

Der SPD-Ortsverein Scheuerfeld stellte auf Facebook klar: "Unsere Kandidaten Can Aydin und Oliver Pieschel möchten nicht mit der AfD und deren Kandidaten in Verbindung gebracht werden. Sie sind gegen die rechten Hetzer der AfD." Und weiter: "Wir geben keine Wahlempfehlung für die AfD! Und wir schließen jetzt und in Zukunft jede Zusammenarbeit mit der AFD aus." Der SPD-Oberbürgermeisterkandidat Dominik Sauerteig sieht das genauso: "Eine Zusammenarbeit mit der AfD schließe ich aus. Jede Unterstützung der AfD ist für uns nicht akzeptabel."

Auch von Pro Coburg folgte prompt eine Distanzierung: Die Scheuerfelder Pro-Coburg-Kandidatin Martina Krejci erklärte: "Ich wohne in Scheuerfeld und möchte auf keinen Fall mit der AfD und deren Mitglieder in Verbindung gebracht werden. Coburg gegen Rechts.....ich stehe für Pro Coburg!"

Und was sagen die Verantwortlichen des Bürgervereins Scheuerfeld dazu? Federführend war der Wahlaufruf vom Zweiten Vorsitzenden Roland Eibl organisiert worden, der für die CSU für den Stadtrat kandidiert. Der Neuen Presse Coburg sagte Eibl, dass sich der Bürgerverein "mit großer Mehrheit" dazu entschieden habe, eine solche Empfehlung "Scheuerfelder wählen Scheuerfelder" auszusprechen. Dass es auch AfD-Kandidaten aus Scheuerfeld geben werde, habe man zu diesem Zeitpunkt noch nicht gewusst - und dann sei es einem "durchgerutscht".

CSU-Kreisvorsitzender René Boldt spricht auf Tageblatt-Anfrage von einer "sehr unglücklichen Vorgehensweise" des Bürgervereins. "Da hätte man mal genauer hinschauen müssen!" Für ihn ; Boldt, habe sich an der Haltung zur AfD nichts geändert: "In dieser Partei gibt es Strömungen, die eine Zusammenarbeit völlig ausschließen."