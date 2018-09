"Emil" löscht den Durst

"Emil" kommt wieder in die Schulen. Auch wenn es nur eine Glasflasche ist, so hat sich doch einen Sinn. In diesem Jahr wurde die Oskar-Schramm-Schule in Bodelstadt ausgewählt, um stellvertretend an alle Schulanfänger in Stadt und Landkreis die Flaschen zu überreichen.

Zu verdanken ist diese Aktion der Sparkasse Coburg-Lichtenfels, die sich auch in diesem Jahr mit fast 11 000 Euro engagierte. Immerhin können somit 1112 Trinkflaschen ausgegeben werden. Seit 1997 war die Sparkasse der Sponsor, die bisher 188 000 Euro aufwendete.

Betont wurde bei der Übergabe der Trinkflaschen im Isobecher, dass sie ein sinnvoller Beitrag zur Müllvermeidung sind. Der tägliche Durst wird damit - nicht nur in der Schule - abfallfrei gelöscht, ganz im Gegensatz zu den Plastikflaschen. Bei letzteren entsteht haufenweise Schreddermüll, wenn sie zurückgegeben werden, denn dünnwandige Pfandflaschen aus Plastik werden nicht wieder befüllt, sondern im besten Fall recycelt. So freut sich auch der Hausmeister der Schule, da er weniger Abfalleimer ausleeren muss.