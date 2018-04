Elfmeterpfiff für den TSV Sonnefeld blieb aus

Völlig unnötig verlor der TSV Sonnefeld am Mittwochabend sein Heimspiel vor 150 Zuschauern. Die Gastgeber waren die aktivere Mannschaft, doch die Gäste aus Memmelsdorf agierten effektiver und mannschaftlich geschlossener. Trotzdem hätte der Aufsteiger zumindest einen Punkt verdient gehabt.

Und der lag auch in der Luft, denn erst in der 90. Minute machte Hörnes mit seinem zweiten Treffer nach einem Lapsus von Sonnefelds Keeper Patrick Jauch den Sack zu und avancierte damit zum Matchwinner in diesem Landesligaspiel, das über weite Strecken auf überschaubarem Niveau stand.

Die für ein Abendspiel relativ wenigen Zuschauer sahen im Schiedsrichter den Buhmann, denn mitten in einer Drangphase ihres TSV Mitte der zweiten Halbzeit verweigerte er den fälligen Elfmeterpfiff. Der zuvor eingewechselte Jakob wurde im Strafraum von den Beinen geholt. Wer weiß, wie die Partie gelaufen wäre, wenn die Renk-Truppe mit einem verwandelten Elfer das 1:1 markiert hätte.

Eigentlich hätten die Sonnefelder gar nicht in Rückstand liegen müssen. Ganz im Gegenteil: Spielertrainer Bastian Renk vergab nach 30 Minuten die größte Chance des Spiels, als er sieben Meter vor der Kiste frei auftauchte, den Ball mit der Innenseite ins lange Eck schieben wollte, jedoch in Memmelsdorfs aufmerksamem Keeper seinen Meister fand. Das sollte sich rächen, denn noch vor der Pause ging der Gast in Front.

Ausgerechnet Routinier Benni Demel, der mit heruntergezogenen Stutzen und Fast-Glatze auf der "Sechs" bis dahin eine gute Figur abgab, rutschte im Strafraum weg, brachte so das runde Streitobjekt nicht aus der Gefahrenzone und ermöglichte Hörnes den ersten Schuss ins SVM-Glück. Der etwas zu hohe Rasen spielte nicht nur in dieser Szene eine Rolle.

Nach der Pause war den Gastgebern der unbedingte Siegeswille anzumerken, doch viel zu oft verstrickten sich Civelek, Özdemir oder Scheler in Einzelaktionen. Ein Miteinander fand zu selten statt. Den sich bietenden Platz bei Kontern spielte Memmelsdorf oft zu schlampig aus. Zweimal lag das 0:2 dennoch in der Luft, doch beim ersten Mal klärte Jauch mit einem Wahnsinns-Reflex gegen einen Schuss aus Nahdistanz, und kurz darauf nahm auch Abwehrchef Simitci die Hand zur Hilfe, um eine Großchance zu verhindern. Glück, dass er nur Gelb sah.

Weil sich die kopflos anrennenden Sonnefelder in der Schlussphase keine Großchance mehr erspielten und Jauch mit seinem einzigen Fehler das 0:2 ermöglichte, endete die Partie mit einem glücklichen, aber keinesfalls unverdienten Sieger.



TSV Sonnefeld gegen SV Memmelsdorf 0:2 (0:1



) TSV Sonnefeld: Jauch - Kunick, Demel (68. Jacob), Simitci, Civelek, Graf (21. Friedlein M.), Rödel C., Kappenberger Lo. (62. Özdemir E.), Renk, Özdemir T., Scheler Lu.

SV Memmelsdorf: Dörnbrack - Nikiforow, Müller Nic., Hörnes, Kamm (74. Ruß), Siric Tomin. I. (53. Koch), Wernsdorfer, Weber T., Saal (81. Griebel), Schütz Do., Seifert.



Tore: 0:1, 0:2 Hörnes (35., 90.)

Zuschauer: 150. - SR: Dominik Noegel (DJK Weingarts).