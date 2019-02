Einsätze des ASB-Wünschewagens in Coburg haben begonnen

Die Wunschanfrage kam aus dem Hospiz in Coburg. Ein dortiger Bewohner äußerte das Anliegen, noch einmal einen Tag mit der Familie in den eigenen vier Wänden in Zapfendorf verbringen zu können.

Im Dezember stellten der ASB Coburg und der ASB Coburg Land den Wünschewagen Franken der Öffentlichkeit vor. Im Februar konnte nun das Team vom ASB Coburg Land den zweiten Wunsch erfüllen. Leider mussten die ehrenamtlichen Helfer noch auf das komfortable künftige Einsatzfahrzeug verzichten, da sich dieses derzeit im Innenausbau befindet. Der Wunsch konnte allerdings nicht warten. Dank eines guten Netzwerks zwischen dem Caritas Hospiz und dem ASB Coburg Land gelang es den Beteiligten, diese Fahrt zu organisieren und reibungslos abzuwickeln. Unter fachkundiger Betreuung von Christina Lich (Pflegefachkraft/Beifahrerin) und Xaver Herr (Sanitäter/Fahrer) wurde der Herr aus dem Hospiz früh am Morgen dort geholt und für einen ganzen Tag zu seiner Familie gebracht. Am späten Nachmittag ging es wieder zurück.

Zurück an den Ort der Jugend ...

"Oft sind es gar nicht die großen Wünsche, welche bei den ASB-Wünschewagen-Teams in ganz Deutschland angefragt werden", weiß Florian Eckardt, Projektkoordinator für den Wünschewagen beim ASB Coburg Land, zu berichten. "Vielmehr sind es kleine Wünsche, wenn es auf das Lebensende zugeht. Einen runden Geburtstag besuchen, noch einmal an den Ort der eigenen Jugend oder aber - wie in diesem Fall - einmal noch nach Hause zur Familie", so Eckardt weiter.

Das Projekt Wünschewagen des ASB ist rein ehrenamtlich. Um die Wünsche aller Fahrgäste kostenfrei zu erfüllen, ist eine finanzielle Unterstützung jederzeit willkommen. Hieraus werden neben den Wünschen der Fahrgäste auch die Anschaffung und Ausstattung der Fahrzeuge sowie Schulungen und Weiterbildung der ehrenamtlichen Kräfte finanziert, die sich während der Wunschfahrt um das Wohl der Fahrgäste kümmern. Die verantwortungsvolle, ethisch und psychologisch anspruchsvolle Betreuung von schwerstkranken Menschen stellt hohe Anforderungen an alle Beteiligten dar. Der ASB sucht hierfür stets ehrenamtliche Helfer aus den Bereichen Gesundheit, Pflege, Rettungsdienst oder Psychologie. Bei Interesse steht Florian Eckardt vom ASB Coburg Land in Neustadt unter der Telefonnummer 09568/929 201 oder unter wuenschewa-gen@asb-coburg-land.de als Ansprechpartner zur Verfügung.