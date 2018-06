Eine neue Jugendherberge für Coburg?

Coburgs Zweite Bürgermeisterin Birgit Weber ( CSU ) sucht seit Jahren nach einem geeigneten Standort für eine neue Jugendherberge. Schloss Ketschendorf, in dem Coburgs alte Jugendherberge beheimatet war, ist bekanntlich an eine Firma verkauft worden - wenn man es weiter als Jugendherberge hätte nutzen wollen, wäre eine teure Sanierung erforderlich gewesen.Professor Auwi Stübbe hat jüngst bei den Designtagen vorgeschlagen, im Zollamt am Güterbahnhof eine Jugendherberge zu erreichten.Birgit Weber würde eine Jugendherberge lieber in Stadtnähe sehen und favorisiert daher das ehemalige Gasthaus "Weißes Ross" in der Judengasse 36. Eigentümer des Hauses ist die städtische Wohnbau.Warum Birgit Weber Zweifel hat, ob ihre Idee verwirklicht werden kann, lesen Sie hier