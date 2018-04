Ein "Wunschzettel" für Sonnefeld

Im Rahmen der Vorbereitenden Untersuchungen (VU) des Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes der Gemeinde Sonnefeld waren interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie Anlieger eingeladen, beim ersten Bürgerforum ihre Wünsche und Ziele für den Ortsmittelpunkt vorzutragen. Des Weiteren wurden die ersten Ergebnisse der Vorbereitenden Untersuchungen durch Ingo Quaas, Katya Seydel und Georg Bader vom Stadtplanungsbüro Quaas vorgestellt.



"Es ist erfreulich, dass sich für diese große Maßnahme eine große Anzahl von Bürgerinnen und Bürgern eingefunden haben", betonte Bürgermeister Michael Keilich. Untersuchungsgebiet ist der Ortskern. Da das bisherige Entwicklungskonzept von 1984 stammt, ist es an der Zeit, dieses auf den aktuellen Stand zu bringen. Mit der Maßnahme soll der Ortskern eine Aufwertung erfahren. So ein Konzept ist außerdem die Voraussetzung dafür, dass es Städtebaufördermittel für die geplanten Maßnahmen gibt.



Die Bürgerbeteiligung in Form des ersten Bürgerforums bildete für die Sonnefelder den Auftakt. Ingo Quaas sieht Entwicklungspotenziale und machte darauf aufmerksam, dass durchaus auch Vorhaben von Privatpersonen förderberechtigt seien beziehungsweise steuerliche Vergünstigungen in Anspruch genommen werden könnten.



"Wir wollen von Ihnen als Einwohner wissen, wo die Säge klemmt", betonte Quaas. Neben einer einheitlichen Vorbereitung der Sanierungen soll eine zügige Durchführung erfolgen und eine Sanierungssatzung für das Gebiet erstellt werden. Hinzu kommt ein Maßnahmenplan samt deren Kosten und einer Finanzierungsübersicht. In diesem Zusammenhang wies der Stadtplaner auf die bestehende Sanierungssatzung und der Möglichkeit einer Anpassung hin. Ferner seien Verschiebungen des Umgriffs oder die Aufnahme von zusätzlichen Bereichen möglich.



Der Stadtplaner rechnet mit einem Zeitraum von circa 15 Jahren, um einen wesentlichen Teil der Maßnahmen erfüllen zu können. Im Zug des Gesamtkonzepts sollen mögliche "Missstände" beispielsweise aus den Bereichen Wohn-/Arbeitsverhältnisse, Emission/Immission Erschließung/Zugänglichkeit, aber auch bei der baulichen Beschaffenheit von Gebäuden und deren Nutzung behoben werden. Unter das Brennglas kommt die Funktionsfähigkeit im fließenden und ruhenden Verkehr oder die vorhandene Infrastruktur.



In vier Workshops arbeiteten dieSonnefelder jeweils die Stärken und Schwächen aus den Bereichen Bebauung, Nutzung, Freiraum/Verkehr, Spielplatz/Domänenpark heraus. Für den letzten Bereich hat der Gemeinderat bereits ein Spielplatzkonzept beschlossen und zweckgebundene Spenden erhalten.



Der meistfrequentierte Spielplatz liegt "an der Eisdiele" mitten im Ortskern, bei dem Handlungsbedarf besteht. Es sollen weitere Möglichkeiten für Jugendliche und Senioren geschaffen werden, sich zu treffen, sportlich zu betätigen oder zu bewegen. Während der Workshops wurde deutlich, dass es unterschiedliche Sichtweisen gibt, wie beispielsweise der Ludwigs-Park oder die Fläche auf der Domänenwiese künftig genutzt werden können.



Auch wenn nach Ansicht der Einwohner genügend Wohnraum in der Gemeinde vorhanden ist, sei die Schaffung kleinerer Wohnungen wünschenswert. Ebenso wurde die Infrastruktur als gut angesehen, allerdings gibt es ein hohes Verkehrsaufkommen durch Lkw im Ort.



Für Konflikte sorgen Mischgebiete. Dringend verbesserungswürdig sei der Geh- und Radweg entlang der Allee. Eine Stärke der Stammgemeinde stellen die vorhandenen Gastronomiebetriebe dar. Mehreren Bürgerforumsteilnehmer fehlt ein richtiger Marktplatz.



Am Ende teilte Ingo Quaas die Ergebnisse der Eigentümerbefragung mit, an der sich 37 Prozent beteiligt hatten. 55 Prozent schätzen die Zustände der Gebäude als gut ein und sehen es als wichtig an, dass der Ortskern weiterentwickelt wird. Ebenso wichtig sei die Reduzierung des Verkehrsaufkommens, die Bewahrung des Ortsbildes und die Verbesserung von Einzelhandel und Dienstleistung.



Die Stärken und Schwächen aus den Workshops und die Einschätzungen der Eigentümerbefragungen decken sich in vielen Bereichen mit der Sicht der Planer. Ingo Quaas könnte sich gut vorstellen, für kleinere Sanierungsmaßnahmen ein kommunales Förderprogramm aufzulegen, worüber der Gemeinderat letztlich entscheiden müsse. Auch die Experten kamen zu dem Schluss, dass es Nutzungskonflikte und Immissionen gibt, unter anderem durch die B 303. Obwohl der erste Eindruck der Gemeinde positiv sei, gebe es nach Meinung des Planers Gestaltungsdefizite.



Noch heuer will Quaas Ergebnisse vorlegen und die Bestandsaufnahme vor der Sommerpause präsentieren. Im Spätherbst soll dann die Sanierungssatzung folgen.