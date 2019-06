Noch bis Sonntagabend hat der erste Coburger Stadtstrand auf dem Albertsplatz geöffnet. Für die kleinen Gäste werden am Sonntag eine Spielstraße und eine Wassermuschel aufgebaut. Das Boccia-Turnier für die Erwachsenen startet um 10 Uhr, der Treffpunkt ist um 9.45 Uhr. Die Teilnahme erfolgt in Zweierteams. Am Samstag hat der "Albert's Beach" von 10 bis 22 Uhr geöffnet.