Ein Schauraum für das Puppenmuseum

Die Firma Holzberger & Koch hat ihr Ladengeschäft in der Rückertstraße geschlossen. Franziska Bartl, Stadtratsmitglied der SPD, möchte sicherstellen, dass diese Räume künftig dem Puppenmuseum und den Städtischen Sammlungen zur Verfügung stehen, Einen entsprechenden Antrag reichte sie nun zur Stadtratssitzung am Donnerstag, 26. April, ein.



Beantragt ist zunächst, dass die Verwaltung den den Auftrag erhält, die leerstehenden Räumlichkeiten in der Rückertstraße 3 auf ihre Tauglichkeit als Raum für Sonderausstellungen des Puppenmuseums zu überprüfen. "Eine vordingliche Behandlung ist wegen der Möglichkeit einer Weitervermietung geboten", schreibt Franziska Bartl. Das Gebäude, in dem sich der Laden (und darüber das Puppenmuseum) befand, gehört der Stadt.



Bartl begründet ihren Antrag mit der positiven Entwicklung und den steigenden Besucherzahlen im Puppenmuseum. Dies sei, "neben dem bemerkenswerten Engagement von Leitung und Mitarbeitern, auch auf eine verstärkte Öffnung gegenüber anderen Themenbereichen unter Nutzung der Städtischen Sammlungen zurückzuführen".



Die Stadträtin und Historikerin verweist in diesem Zusammenhang auf die Sonderveranstaltungen unter Einbezug von bisher kaum öffentlich zugänglichen Objekten, wie die Ausstellung "Ans Licht gebracht" oder die neue Veranstaltungsreihe "Wissen um 12". Die monatliche Vortragsreihe befasst sich anlässlich seines 200. Geburtstages maßgeblich mit Herzog Ernst II. Solche neue Ausstellungs- und Veranstaltungsformen könnten neues Publikum akquirieren und somit einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Museums leisten, ist Bartl überzeugt.



Die räumlichen Gegebenheiten jedoch würden hier für erschwerte Bedingungen sorgen. Die Museumsräume im ersten Obergeschoss seien aufgrund ihrer Größe nur bedingt geeignet für größere (Ausstellungs-) Formate oder Installationen. Zudem seien nicht barrierefrei zugänglich. Das schränke nicht nur die Besucher ein, sondern auch das Museum selbst, zum Beispiel, wenn Ausstellungstechnik angeliefert werde.



Die Erdgeschossräume in der Rückertstraße 3 zu nutzen könne eine langfristige Lösung der genannten Probleme darstellen, meint Bartl. "Dort ist genügend Raum, auch um größere Projekte, Installationen und Veranstaltungsformate durchzuführen." Auch sei Barrierefreiheit gegeben. Außerdem biete sich so die Möglichkeit "einer weiteren thematischen Akzentuierung", auch mit Objekten aus den Städtische Sammlungen. Das könne "zur Sicherstellung der langfristigen Akzeptanz des Puppenmuseums auch aus inhaltlicher Sicht beitragen".