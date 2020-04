Ein Ohr für die Sorgen der Bürger

Wo arbeitet der Kollege zur Zeit - wie immer im Büro oder lässt sich die Telefonzentrale vielleicht sogar vom Home Office aus erledigen? Saskia Walter arbeitet wie alle Kollegen im Landratsamt derzeit im 50:50-System. Das heißt, sie ist eine Woche im Landratsamt an der Bürgerservice- beziehungsweise Corona-Hotline tätig und in der Woche drauf daheim.

"Vom Homeoffice aus halten wir uns über die aktuellen Ereignisse ständig auf dem Laufenden und werden durch die Führungsgruppe Katastrophenschutz bzw. durch unsere Kollegen der Wechselschicht ebenfalls immer auf den neuesten Stand der Entwicklungen gebracht", verrät sie im kurzen Interview.

Ist das Aufkommen in der Telefonzentrale höher als sonst?

Saskia Walter: Ja, definitiv. Als die ersten Corona-Fälle im Landkreis bekannt geworden sind, stand das Telefon nicht still. Bei den Bürgerinnen und Bürgern herrschte ziemliche Verunsicherung. Wir hatten hier zu Spitzenzeiten 50 Mal so viele Anrufe wie an einem gewöhnlichen Tag.

Seitdem nun in Bayern die Ausgangsbeschränkungen festgelegt wurden, nehmen die Anrufe allmählich etwas ab. Die meisten Leute wissen nun, wie sie sich verhalten sollen.

Mit welchen Problemen kommen die Menschen zu Ihnen?

Das ist ganz unterschiedlich. Am Anfang hatten wir viele Reiserückkehrer aus Risikogebieten , die sich über das Virus informieren wollten, zum Beispiel über typische Symptome oder ob sie zur Arbeit gehen dürfen.

Seit Beginn der Ausgangsbeschränkungen beantworten wir viele "alltägliche" Fragen, also, ob ein Umzug stattfinden kann, ob man zum Friedhof gehen kann oder ob getrennt lebende Eltern ihre Kinder sehen dürfen.

Aktuell erhalten wir vermehrt Nachfragen zu Schutzkleidung beziehungsweise -ausrüstung oder Anrufe, dass sich Privatpersonen sich zum Maskennähen anbieten.

Anrufe zu medizinischen Anliegen beziehungsweise zu konkreten Fällen übernimmt das Gesundheitsamt.

Können Sie den Menschen helfen?

red

Wir können viele Fragen beantworten. Es werden auch Fragen-Antwort-Kataloge erstellt, die wir ständig aktualisieren und der aktuellen Lage anpassen. Dort finden wir also Antworten auf häufig gestellte Fragen. Wenn wir selbst unsicher sind, nehmen wir den Anruf schriftlich auf und halten Rücksprache mit dem zuständigen Fachbereich. Anschließend können wir dann die Bürger zurückrufen und ihre Fragen gut informiert beantworten.