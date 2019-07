Ein neuer Treffpunkt in Großheirath

"Wieder ist ein Stück unserer Schule schöner geworden", stellte der Elternbeiratsvorsitzende Frank Degner anlässlich der Einweihung des Vorplatzes der Siegfried-Möslein-Schule fest. In der Tat, es ist ein Schmuckstück geworden, mit Wegen zum Spazieren, grünem Rasen, Sitzbänken, Fahnenstangen. In der Mitte steht der auf Vordermann gebrachte Brunnen.

Alles lädt zum Verweilen ein und soll, wie Bürgermeister Udo Siegel (CSU/BB) bei der Eröffnung wissen ließ, ein Treffpunkt für Jung und Alt mit großartigem Blick in die freie Natur sein. Immerhin verschlang die Sanierung des Vorplatzes runde 60 000 Euro. Ferner teilte Siegel den zahlreichen Gästen, die sich auf dem Weg zum anschließenden Schulfest befanden, mit, dass die Generalsanierung des Schulgebäudes rund zwei Millionen Euro koste, bei einer staatlichen Förderquote von 921 000 Euro, und dass für die Sanierung der Sporthalle 835 000 Euro bei einer Förderung von 508 000 ausgegeben würden. "Die Gemeinde Großheirath investiert somit in die schulischen Anlagen 1,5 Millionen Euro", sagte Siegel. Da blieb dem Planer Roland Schultheiß nur ein Dank übrig an die Gemeinde, an den Bauhof und die Handwerker. Untermalt wurde die Einweihung von sängerischen Auftritten der Schüler.

In Planung sei ferner die Sanierung der Schulstraße, die direkt an der Schule vorbeiführt, sagte der Bürgermeister. Geschätzte Kosten: 380 000 Euro. Derzeit würden Fördermöglichkeiten mit der Regierung von Oberfranken ausgelotet. Die Freizeitsportanlage soll ab dem nächsten Jahr ausgebaut werden.