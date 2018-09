Ein Ibis-Hotel für Coburg

Paukenschlag am Mittwochvormittag in der Sitzung des Coburger Bausenats: Vorgestellt (und auch gleich abgesegnet) wurden Pläne der Hotelkette Ibis, wonach diese ein Haus mit 135 Betten im Sonntagsanger errichten will.

Im Sonntagsanger? Diese Adresse hatte in den letzten Jahren nie jemand im Blick, als es um Hotel-Pläne für Coburg ging. Da kreisten die Diskussionen vor allem rund um den Anger oder zuletzt auch - weiter in Richtung des künftigen Globes - im Bereich Bamberger Straße/Uferstraße.

Am Sonntagsanger eröffnet sich jetzt aber die Möglichkeit, weil das BMW-Autohaus Wormser unlängst in einen Neubau auf der Lauterer Höhe gezogen ist. Sprich: Das ehemalige Areal der Firma Wormser (früher Pfiffer) wird frei für eine neue Nutzung.

Außer einem Hotel, das sich direkt an der Itz befinden wird, sind auch ein Biomarkt und Eigentumswohnungen geplant. Die Fertigstellung ist für 2020/2021 geplant.

Weitere Informationen folgen in Kürze