Kreis Coburg: Ehepaar beschwert sich über Ruhestörung und wird dafür verprügelt

Am Freitag gegen 21:30 Uhr kam es in Neustadt bei Coburg zum Streit zwischen einem 18-Jährigen und einem Ehepaar (37 und 50 Jahre). Grund der Auseinandersetzung war offensichtlich überlaute Musik aus der benachbarten Wohnung in der sich der junge Mann aufgehalten hat.

Als das Ehepaar den jungen Mann und seine anwesenden Freunde auf ihr Fehlverhalten ansprach, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ergebnis dieser war der Verdacht auf Nasenbeinbruch beim Ehemann sowie eine leichte Prellung am Arm der Ehefrau. Den jungen Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen vorsätzlicher Körperverletzung.

Es ist nicht das erste mal in Franken, dass Streit um Ruhestörung eskaliert. Während in diesem Fall der Ruhestörer selbst zum Aggressor wurde, gibt es auch Vorfälle, in denen Menschen ausrasteten, weil sie sich durch Lärm gestört fühlten. In Hammelburg ging ein Passant mit der Axt auf eine laute Gruppe Feiernder los.In Forchheim bedrohte ein Mann in einer Kleingartensiedlung eine Gruppe Jugendlicher mit einer Schusswaffe, weil sie ihm zu laut waren.