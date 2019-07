Ebersdorfer Mittelschul-Absolventen können "frohen Mutes nach vorne schauen"

Die Zeugnisse über ihren erfolgreichen Abschluss der Mittelschule Ebersdorf beziehungsweise des Qualifizierenden Abschlusses konnten die scheidenden Schüler der beiden neunten Jahrgangsstufen im Rahmen der Abschlussfeier in Empfang nehmen. Hierzu gratulierte ihnen Rektorin Iris Metzner.

Alle 14 Schülerinnen und 18 Schüler haben den Schulabschluss geschafft, 25 sogar den Qualifizierenden Abschluss der Mittelschule. Elternvertreter Christian Fenske überreichte an die Quali-Besten Prämien des Elternbeirats. Aus der 9a wurden Leon Walch (2,0) und Emma Lemser (2,2) sowie aus der 9b Marvin Niedermeyer (2,0) und Mariia Romaniuk (2,0) ausgezeichnet. "Ihr könnt stolz auf das Erreichte sein und nun frohen Mutes nach vorne schauen", betonte Iris Metzner. Glückwünsche richtete sie auch an die Eltern, die ihre Kinder in all den Jahren unterstützt und gefördert hätten. Mit dem Erhalt der Abschlusszeugnisse seien die Jugendlichen erst einmal frei und könnten ihre weitere Laufbahn wählen, was aber auch Verantwortung bedeute. Etwa die Hälfte beginne eine Ausbildung. Die anderen hätten sich entschlossen, weiterhin die Schulbank zu drücken. Lediglich wenige Schulabgänger seien noch unschlüssig, wie ihre Zukunft aussehen soll.

Auf die Prüfungen vorbereitet

Iris Metzner dankte den beiden Klassenleitern Udo Batz (9a) und Barbara Kropf (9b). Sie hätten den Jugendlichen Umgangsformen vermittelt und sie mit viel Ausdauer, Geduld und Einfühlungsvermögen auf die Prüfungen vorbereitet. Die gemeinsamen Schuljahre ließen die beiden Klassenleiter Revue passieren und erinnerten an Highlights wie Ausflüge und Praktikumstage, aber auch auf die Vorbereitung der Prüfung. Musikalisch umrahmten Franziska Lorenz und Milena Stark die Abschlussfeier.

"Mit der erfolgreichen Beendigung euer Schullaufbahn habt ihr ein erstes wichtiges Ziel in eurem Leben erreicht und eine erste große Leistung erbracht", sagte Bürgermeister Bernd Reisenweber, der auch im Namen des Gemeinderates sowie seines Bürgermeisterkollegen Jürgen Wittmann (Grub am Forst) den Schulabgängern gratulierte. Die Schülerstünden nun am Startpunkt ihres Erwachsenendaseins und müssten sich wohl auch weiterhin anstrengen, um ihre Ziele zu erreichen. Sie hätten alle Chancen, um sich schulisch oder beruflich weiterzubilden.