Ebersdorf vor 21 Minuten

Unfall

Lkw auf B303 umgekippt: Fahrer schwer verletzt, Straße gesperrt

Schwerer Unfall auf der B303 in Oberfranken: Ein Lkw ist auf dem Weg nach Sonnefeld in einer Kurve umgekippt. Der Fahrer wurde mit Verletzungen ins Klinikum gebracht. Die Aufräumarbeiten dauern an, die Straße ist gesperrt.