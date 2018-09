Ebersdorf bei Coburg hat eine Mitfahrbank gewonnen

Im Juli startete das Demographie-Kompetenzzentrum Oberfranken den Vergabewettbewerb für ein oberfränkisches Mitfahrbank-Set, welches aus zwei extra designten Bänken samt zugehöriger Beschilderungshalterungen besteht. Um sich eines solches zu sichern, hatte die Gemeinde Ebersdorf bei Coburg ein entsprechendes Statement abgegeben, warum sie für ein solches Set prädestiniert ist.

"Als einzige Gemeinde im Landkreis Coburg kam Ebersdorf zum Zug", führte die Vorsitzende Oberfranken Offensiv, Staatsministerin Melanie Huml, bei der offiziellen Übergabe am Mittwoch aus. In den Sitzungssaal der Gemeinde waren auch Mitarbeiter des Demographie-Kompetenzzentrums

Oberfranken, die Seniorenvertreter und die Ehrenamtlichen aus der "Werkstatt Mitfahrbank" gekommen, welche das Konzept gemeinsam umsetzen. Nach dem Windhund-Prinzip wurden die Mitfahrbank-Sets an die ersten Kommunen in Oberfranken vergeben. "Schon innerhalb der ersten Stunde gingen 30 Bewerbungen ein. Am Ende waren es 47 Kommunen, die sich beworben haben",

erklärte Huml. Eigentlich sollten fünf solcher Sets vergeben werden. Aufgrund der vielen Bewerbungen wurde die Anzahl aufgestockt. Somit können sich nun 20 oberfränkische Kommunen über Bank-Sets freuen.

Mobilität ist für Senioren ein wichtiges Thema

Huml freut sich, dass die Aktion gut ankommt. Gerade bei der älteren Generation sei Mobilität ein wichtiges Thema. Die Mitfahrbänke sieht Melanie Huml als Ergänzung zu den jeweiligen Mobilitätsangeboten vor Ort. Hergestellt wurden die oberfränkischen Mitfahrbänke von den Diensten für Menschen mit Behinderung, WfBM und Förderstätte Himmelkron der Diakonie Neuendettelsau.

Somit konnte ein kompetenter und regionaler Partner bei der Herstellung gefunden werden. Mit dieser Aktion leistet das Demographie-Kompetenzzentrum, das ein Projekt der Entwicklungsagentur Oberfranken Offensiv ist, einen kleinen Beitrag zur Mobilitätsvielfalt in Oberfranken.

Bürgermeister Bernd Reisenweber freute sich, dass die Gemeinde zu den Gewinnern gehört. Auch Ebersdorf hat die Wichtigkeit der Thematik "Mobilität im ländlichen Raum" erkannt und will weitere Mitfahrbänke in allen Gemeindeteilen aufstellen. "Vielleicht entwickelt sich an den Bänken auch ein Treffpunkt für Fahrer und Gäste", so der Bürgermeister. Das erste Set wurde in der Nähe der Ebersdorfer Verbrauchermärkte an der Ecke Schlesier-/Coburger Straße aufgestellt. "Die zweite Bank stellen wir in Frohnlach auf, weil es dort keine Einkaufsmöglichkeit gibt. Mit den beiden ersten Bänken haben wir somit eine Querverbindung hergestellt", zeigte Reisenweber auf. Er verwies auf den Antrag der Bürgergemeinschaft Ebersdorf, ein Konzept zur Einführung von "Mitfahrbänken" in der Gemeinde zu erstellen. Dieser fand in der März-Sitzung des Gemeinderates Zustimmung. Mithilfe der

Verwaltung und der Seniorenvertreter liegt zwischenzeitlich auch das Konzept vor.

Und wie funktioniert nun so eine Mitfahrbank? Mithilfe der Richtungsschilder geben Mitfahrer ihren Fahrtwunsch an und warten auf der Bank. Ein Fahrer kann die Wartenden dann zur Mitfahrt einladen. Es besteht sogar die Möglichkeit, eine Rückfahrt zu vereinbaren oder für den Nachhauseweg erneut eine Mitfahrbank aufzusuchen. Die Mitfahrbänke tragen neben dem sozialen Miteinander auch der Umwelt und der Ökologie Rechnung. Außerdem sind Mitfahrer zeitlich flexibler und können beispielsweise ihren Besorgungen nachgehen, ohne dabei auf Angehörige, Nachbarn oder den ÖPNV angewiesen sein zu müssen. Mit einem entsprechenden "Leer-Schild" bieten die Bänke auch einfach nur einen Platz zum Ausruhen und Verschnaufen. Städte und Gemeinden, die nicht zum Zug gekommen sind, können direkt in der Werkstatt Himmelkron (Werner Naser, Klosterberg 4b/4c, Telefon: 09227/79704, Fax: 09227/79798, E-Mail: wfbm.himmelkron@diakonieneuendettelsau.de) die Sets bestellen. Weitere Informationen zum Projekt erteilt Sabine Nuber vom Demographie-Kompetenzzentrum Oberfranken (Industriestraße 11, 96317 Kronach,

Telefon: 09261/308635-5).