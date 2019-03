Oberfranken: Feuer in Einfamilienhaus - Mann lebensgefährlich verletzt

Mit schwersten Verletzungen brachte ein Rettungshubschrauber am Mittwochnachmittag einen 64-Jährigen in ein Krankenhaus. In Erdgeschoss seines Einfamilienhauses in Ebersdorf bei Coburg war es zu einer starken Hitze- beziehungsweise Rauchentwicklung gekommen.

Anwohner rettet Nachbarn und setzt Notruf ab

Kurz nach 16.30 Uhr bemerkte ein Anwohner der Alten Poststraße starken, vom Nachbaranwesen kommenden, Rauchgeruch. Er sah den im Haus umherlaufenden Nachbarn, brachte ihn ins Freie und setzte einen Notruf ab.

Zweiter lebloser Mann von Feuerwehr aus Haus gerettet - Zustand kritisch

Den zweiten, bereits leblos im Erdgeschoss liegenden Bewohner, retteten die kurz darauf eintreffenden Feuerwehrleute unter Verwendung schwerer Atemschutzgeräte aus dem verqualmten Anwesen. Sanitätern gelang es, den zu diesem Zeitpunkt nicht mehr ansprechbaren Mann zu reanimieren und ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Spezialklinik. Sein Zustand ist kritisch.

Der zuvor durch den Nachbarn Gerettete erlitt eine Rauchgasvergiftung und kam mit dem Rettungsdienst in eine Klinik. Der entstandene Schaden wird auf zirka 10.000 Euro geschätzt.

Beamte des Kriminaldauerdienstes der Kripo Coburg lokalisierten den Brandausbruchsherd im Bereich eines Ölofens. Inwieweit ein technischer Defekt oder Fehlbedienung für die Hitze- und Rauchentwicklung verantwortlich waren, ist derzeit Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen.

Ebenfalls am Mittwoch hat es in der Reuther Straße in Forchheim gebrannt.