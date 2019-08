E-Bus ab Mittwoch auf Testfahrten durch Coburg

IVon Mittwoch (14. August) bis einschließlich Montag (19. August) testet nun auch die SÜC Bus und Aquaria GmbH einen Solaris Urbino 12 electric. Dies geschieht im Rahmen des E-Bus-Projektes kleiner und mittlerer Verkehrsbetriebe in Bayern, wie die die SÜC am Montag mitteilten.

Der E-Bus wird in Coburg von Mittwoch bis Freitag auf der Linie 1 unterwegs sein (Bertelsdorf-Niederfüllbach) und am Samstag auf der Linie 5 (Veste-Beiersdorf). Äußerlich unterscheidet er sich kaum von den normalen Linienbussen. Am Sonntag fährt der Bus nacheinander auf allen Linien der SÜC, und wo er fährt, können die Fahrgäste kostenlos mitfahren. Beim Zustieg in den E-Bus erhalten die Fahrgäste ein kostenloses E-Bus-Ticket, das auch in jedem anderen SÜC-Bus für die Heimfahrt gilt.

Die Fahrpläne des E-Busses sowohl für die Linien 1 und 5 als auch für den Sonntag sind auf der Homepage des Projekts (www.ebus-projekt-bayern.de) zu finden. Auf Wunsch gibt es Ausdrucke zum Mitnehmen im Infocenter der SÜC am Theaterplatz, wo der Fahrplan auch aushängt.sb