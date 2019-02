DSDS: Natalie aus Neustadt bei Coburg ist im Recall!

Millionen Fernsehzuschauer lernten am Samstagabend Natali Vrtkovska aus Neustadt bei Coburg kennen: Die 23-Jährige trat bei der RTL-Show "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) auf.

Mit dem Song "Give It To Me Right" von Melanie Fiona überzeugte Natali allen voran auch die Jury um Pop-Titan Dieter Bohlen. Verdienter Lohn für den couragierten Auftritt: Natalie hat den sogenannten "Recall" erreicht, ist also eine Runde weiter. Insgesamt werden es 120 DSDS-Teilnehmer in den Recall schaffen. Diese treten dann erneut an, und die Jury muss die 25 besten für den "zweiten Recall" auswählen.

Der erste Recall wird am Samstag, 2. März, ab 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt.