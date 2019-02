DSDS: Natali aus Neustadt bei Coburg ist am Samstag dabei

Wird eine Neustadterin "Deutschlands Superstar"? Zumindest ist die 23-jährige Natali Vrtkovska in der Sendung "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS), die am kommenden Samstag, 9. Februar, ab 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt wird, mit dabei. Die Jury entscheidet dann, ob sie es in den sogenannten Recall schafft. Der Recall ist sozusagen eine von zwei Zwischenrunden auf dem Weg ins "Finale", das dann aus mehreren großen Live-Shows besteht.

Die 23-Jährige Natali Vrtkovska aus Neustadt bei Coburg ist Kauffrau für Versicherungen und Finanzen, in ihrer Freizeit macht sie sehr viel Sport, vor allem Fitness, wie es in einer Pressemitteilung von RTL heißt. "Ich tanze sehr gerne zu Hip-Hop, Dancehall und Reggaeton”, wird Natalie zitiert. Und sie kündigt selbstbewusst an: "Ich hole mir den Recall-Zettel auf jeden Fall mit dem Tanzen. Ich denke, wenn man tanzen und noch dazu vielleicht nicht schlecht singen kann, kann man auf jeden Fall beeindrucken.”

Natali Vrtkovska hofft, mit ihrer Performance von "Give It To Me Right” von Melanie Fiona die Jury beeindrucken zu können. "Ich liebe diese Musikrichtung und deswegen denke ich, ich werde es absolut fühlen. Ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben!”

Die Jury von DSDS besteht aus Erfolgsproduzent Dieter Bohlen ("Modern Talking"), den in Coburg bestens bekannten Sänger und Songwriter Xavier Naidoo, dem ehemaligen DSDS-Gewinner Pietro Lombardi sowie der Profitänzerin und Choregraphin Oana Nechiti ("Lets Dance").

DSDS gilt als bekannteste und erfolgreichste Casting-Show im deutschen Fernsehen, die seit Jahren regelmäßig von einem Millionenpublikum verfolgt wird. Und all diese Millionen Fernsehzuschauer werden jetzt auch bald Natali Vrtkovska aus Neustadt bei Coburg kennenlernen.