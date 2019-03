DSDS: Trotz Zoff mit Teamkollegin - Natali aus Neustadt bei Coburg darf mit nach Thailand

Tausende haben sich bei der aktuellen Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) beworben - übrig geblieben sind nunmehr 120 Kandidaten. Den sogenannten "Recall", also eine Art Zwischenrunde, strahlt der private Fernsehsender RTL am Samstag, 2. März, ab 20.15 Uhr aus.

Mit dabei ist auch Natali Vrtkovska aus Neustadt bei Coburg. Beim Casting hatte die 23-Jährige die Jury um Dieter Bohlen überzeugen können. Nun kommt's drauf an, auch die nächste Hürde zu nehmen: Von den 120 Kandidaten schaffen es 25 in den "2. Recall", der dann in Thailand stattfindet - beziehungsweise: Er hat dort bereits stattgefunden, denn bei den derzeitigen DSDS-Ausstrahlungen handelt es sich um Aufzeichnungen. Alle Teilnehmer - auch Natali - unterliegen aber einer strengen Verschwiegenheitsklausel. So mancher aus Natalis Umfeld musste also bis zum Schluss rätseln: War sie nun neulich in Thailand oder nicht? Die Antwort gab's am Samstag.

Natali ist weiter und darf nach Thailand

Durch die erste Recall-Runde hat sie es schon geschafft, verkündete sie während der Ausstrahlung auf ihrem Instagram-Account. Ihre Performance von "Havanna" von Camilla Cabello wurde allerdings nicht im Fernsehen ausgestrahlt, sagt Natali in einer dort hochgeladenen "Story". Die zweite Runde - ein Auftritt mit zwei weiteren Kandidatinnen - lief dann allerdings im TV. Gemeinsam sangen sie "Geiles Leben" von Glasperlenspiel. Im Vorfeld gab es allerdings mächtig Zoff, denn Natali und Toni hatten einiges an der Arbeitsmoral ihrer Partnerin Stephanie auszusetzen. Letztendlich reichte der Auftritt aber doch für ein Ticket nach Thailand - zumindest für Natali und Toni.

Natali Vrtkovska arbeitet bei der HUK-Coburg als Kauffrau für Versicherungen und Finanzen. Beim Casting hatte Jury-Mitglied Xavier Naidoo zu ihr gesagt: "Du hast deine Momente gehabt, aber das reicht nicht, wenn die Mädels, die noch dabei sind, so stark sind. Aber du hast eine Stimme, du musst jetzt richtig Gas geben. Singen Tag und Nacht, im Tiefschlaf musst du noch singen."

Die DSDS-Show aus Thailand gibt es dann am Samstag, 9. März, ebenfalls ab 20.15 auf RTL zu sehen.